Fernanda Hidalgo, portera del Telecable Gijón de hockey sobre patines: "Desde que llegué a España hace 8 años me había fijado en este club"

La portera internacional chilena Fernanda Hidalgo está siendo pieza clave en los éxitos del equipo gijonés esta temporada. Es una perfecta conocedora de la liga española, en la que lleva jugando ocho temporadas, desde que recaló en Las Rozas para pasar luego al Manlleu, club con en el que logró el título de liga. Fernanda se ha convertido en la primera jugadora chilena que gana la Copa de Europa.

–Esta es su segunda temporada en Gijón, me imagino que no se arrepiente de haber fichado por el Telecable.

–Por supuesto que no. Para mí venir aquí era un sueño desde hacía mucho tiempo. Desde que llegué a España me había fijando en este club.

–¿Cambió mucho la imagen que usted tenía de este club a la que tiene ahora que ya lleva dos temporadas aquí?

–La primera vez que vine a jugar aquí ya noté que el ambiente era diferente, más acogedor. Hacían ya lo del tercer tiempo y eso me parece una gran idea. Cuando fiché pude comprobar que es un club muy familiar y súper acogedor.

–¿Se imaginaban a principios de temporada que las cosas iban a salir como están saliendo?

–Ninguna esperábamos hacer tan buenos resultados, sobre todo porque veníamos de una temporada en la que perdimos todos los títulos. Este año empezamos ganando la Supercopa, que fue un empujón para el equipo. Pero la liga regular se nos hizo difícil, perdimos algunos partidos entre medio. Sin embargo cuando llegaron las otras finales las volvimos a ganar.

–Parece que llegan en un gran momento de forma al final de liga.

–Creo que todos los equipos llegamos justos de forma, cansadas de toda la temporada. Pero nosotras moralmente estamos con muy buen ánimo, aunque el final de temporada se está haciendo duro. Pero desde luego tenemos la motivación de luchar por otro título.

–Los enfrentamientos ante el Vila-Sana han ganado en tensión, ¿qué partido se espera el viernes en la cancha catalana?

–Va a ser un partido muy intenso, al igual que fue el de aquí. Será muy complicado pero también igualado, creo que va a depender de pequeños detalles. A partir de ahora será muy difícil no solo el del Vila-Sana, sino cualquiera.

–De la afición no tendrán ninguna queja.

–Ya el año pasado se notó mucho a pesar de que perdimos dos títulos en casa, y este año también apoya mucho, no solo cuando jugamos en casa porque han ido a Lisboa a la Copa de Europa y a la fase final de la Copa de la Reina. La afición está siempre con nosotras y eso es muy importante. Saber que tienes a la afición detrás nos motiva mucho más.

–Varias compañeras de club se incorporan a la selección en cuanto acabe la liga porque hay Campeonato de Europa. ¿Usted tiene compromiso con Chile?

–Todavía no nos han confirmado nada. En principio debería haber un Panamericano y clasificatorio para el próximo Mundial, pero todavía no nos han dicho nada. Si se juega será a finales de año, no será seguido.

–Es la primera chilena que gana la Copa de Europa de clubes, ¿ha tenido repercusión en su tierra este éxito?

–Sí, me han hecho algunas entrevistas y salió en los medios.

–Esta temporada llevan ganados tres títulos y los tres fuera de Gijón. Es una pena, ¿no?

–Claro, sería mejor poder celebrarlo en Gijón, pero tanto en la Copa de Europa como en la Copa de la Reina había aficionados y nos sentimos como en casa.

–¿A quién prefiere en una hipotética final, al Palau o al Manlleu?

–Pienso que llegará Palau, pero sea el que sea sería una final y puede pasar cualquier cosa. Este año por ejemplo hemos perdido los dos partidos de Liga ante Manlleu y ganamos al Palau.