Juan Muñiz, entrenador del Cafés Toscaf Atlética Avilesina, afronta la lucha por subir: "La temporada es excepcional por cómo superamos las dificultades"

–¿Cuántas fases de ascenso lleva ya?

–Buf, no te lo sé decir fijo. Creo que es la décima, contando la del Ademar, pero no estoy seguro.

Juan Muñiz, tras más de treinta años en los banquillos, es demasiado veterano ya para ponerse nervioso en una fase de ascenso, pero vive con ilusión los días previos a la lucha del equipo que dirige, el Cafés Toscaf Atlética, por ascender a División de Honor Plata. Tiene confianza en el grupo, que ha vivido una temporada magnífica rematada con el primer puesto de Primera Nacional, y en su público, que hace mucha piña en La Magdalena, sede de la fase a partir de mañana.

–¿Qué sensaciones tiene a dos días del primer partido?

–Buenas sensaciones, tenemos opciones. Cuando nos clasificamos para la fase hace cuatro años no teníamos ninguna posibilidad, pero este año sí. No es que seamos favoritos. Yo creo que el favorito es el Lanzarote, que fue primero en el grupo gallego, y luego los otros tres estamos muy igualados. Creo que van a ser seis partidos a cara de perro y todo se va a decidir por pequeños detalles, como estar un poco más acertado.

–¿En qué momento llega el equipo a esta cita clave?

–Bueno, hay jugadores tocados, lo normal a estas alturas. No es posible llegar a este momento de la temporada sin que tengas cuatro o cinco tocaditos, pero creo que van a poder jugar todos.

–Dice que este año sí hay opciones de ascenso. ¿En qué las basa?

–Tenemos algunos veteranos, como Jose, y el equipo ha cogido peso, cancha, experiencia. El setenta por ciento de los que están ahora estaban hace cuatro años, pero no somos los mismos, el equipo está mucho mejor. Y tenemos más rotaciones también, entonces íbamos muy justos.

–Jugar en casa también significará un buen impulso.

–Jugar en casa es un plus y a nosotros lo que nos gusta de esto es que es también un plus para la afición. Estamos generando muchísima expectación con la gente joven, juveniles, benjamines, el femenino... para nosotros es importante que el público viva la fase de ascenso, más allá de lo que nos pueda ayudar, que sin duda lo hace. Cuanta más gente tengamos cerca, mejor.

–De su equipo lo primero que llama la atención, a bote pronto, son los resultados abultados. Llegar a 35 o 40 goles ha sido relativamente normal. ¿A qué es debido ese torrente de goles?

–Somos un equipo muy bajo, en comparación con Lanzarote y Mallorca, por ejemplo, parecemos enanos. Así que lo que tenemos que hacer es jugar rápido, tener un ritmo alto de partido. Defender y correr. Siempre me gustó ese tipo de juego, pero ahora, aunque no me gustara, no hay otra.

–El equipo ha parecido inabordable por momentos, solo ha perdido dos partidos en todo el curso, y uno cuando ya no había nada en juego.

–Efectivamente, ha sido una temporada excepcional. Pero no solo por los resultados, sino porque hemos tenido muchísimos problemas, lo mío (tuvo que estar apartado del equipo varias semanas por un problema de salud), muchísimas lesiones, además de jugadores importantes... Y el equipo siempre ha sido capaz de sobreponerse. Eso es de lo que más contento estoy, de cómo han sabido superar las muchas dificultades que ha habido, lo que ha servido para unir mucho más al grupo, para que cada uno aporte más.

–¿Organizar la fase es una señal inequívoca de la Atlética de que apuesta por el ascenso a División de Honor Plata?

–Siempre hemos tenido ese apoyo, siendo conscientes, eso sí, de lo que hay. Somos un equipo de cantera, no podemos ir a fichar jugadores, o ser profesional como los tres a los que nos enfrentamos. El Anaitasuna es el filial de el de Asobal y tiene jugadores en dinámica del primer equipo, y los otros dos están diseñados para ascender, con gente con experiencia, extranjeros... Pero es importante sentir la estructura de la Atlética detrás.

–¿Y hay condiciones para ascender?

–Siempre digo que, si somos capaces de ascender, el domingo hay que disfrutarlo y el lunes empezar a preocuparse. Esta plantilla no podemos modificarla mucho, estaríamos prácticamente los mismos, reforzando alguna zona. Pero somos un equipo de pelea, y es lo único que les pido, que disfruten de esta fase, que muchos juegan muchos años y son capaces de jugar ninguna.

El debut, mañana contra el Mallorca

El Handbol Mallorca será el primer rival del Cafés Toscaf Atlética, mañana a las 20 horas en La Magdalena, como cierre de una jornada que se inicia con el Anaitasuna-Lanzarote. El viernes están programados Mallorca-Anaitasuna (16.00 horas) y Cafés Toscaf Atlética-Lanzarote (20.00). La jornada final, el sábado, incluye un Lanzarote-Mallorca (16.00 horas) y un Cafés Toscaf Atlética-Anaitasuna (18.00). El sistema de competición es una liguilla, con la fórmula habitual de desempates, esto es, el enfrentamiento particular y, en caso de persistir el empate, la diferencia de goles general. El precio del abono para los tres días es de 50 euros para adultos (30 para socios de la Atlética) y 15 euros para sub-18 (10 si son socios del club). Las entradas de día que solamente estarán disponibles en las taquillas los días de partido, son a 20 euros por jornada. El sistema de acceso será mediante pulseras identificativas, que se pueden recoger en la sede de la Atlética o en viajes Turyva, de forma anticipada, o en la taquilla del polideportivo a partir de mañana.