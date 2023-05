Perico Delgado lo tiene claro: "De La Cruz de Linares saldrá el ganador de la Vuelta"

"De La Cruz de Linares debe salir el podio final de la Vuelta a España y el vencedor absoluto porque después de tres días seguidos en alto (Bejes, Angliru y este puerto) las fuerzas irán muy justas". Así de rotundo se muestra Pedro Delgado, ganador del Tour de Francia 1988 y de las Vueltas a España de 1985 y 1989, tras ascender en bici para el programa de TVE "Perico Puertos" el final inédito asturiano, que se disputará en la ronda nacional el próximo 14 de septiembre. Una etapa entre Pola de Allande y La Cruz de Linares, de 178 kilómetros, con paso por los puertos de Las Estacas, San Lorenzo, Tenebreo y dos veces La Cruz de Linares.

Perico, que repitió en su bici el desarrollo 50 y 34 dientes en el plato y 34 dientes en el piñón que empleó en El Angliru, disfrutó en solitario subiendo por dos veces los 8,2 kilómetros de ascensión, con una media de 8,7% de desnivel y una rampa máxima del 17% en los cuatro kilómetros iniciales. El buen tiempo acompañó al segoviano en la ascensión y el exciclista disfrutó al paso por el centro del pueblo de Castañeo del Monte, con su camino estrecho de cemento con hórreos a los lados. Hasta en tres ocasiones se repitieron tomas de televisión por parte de los cámaras Evaristo Canete y Delgado Junior ante el gran espectáculo que grababan.

Ya en el alto, Carlos y Coral, y Patricia y Miguel, vecinos de Castañeo y Linares respectivamente, presenciaron la escalada del ganador del Tour, le animaron y se hicieron fotos al final de la ascensión.

Delgado también bajó del alto en bici hacia Proaza porque "el descenso es muy peligroso y si lloviera en la etapa podría haber muchos cambios en la general", para añadir que es "una etapa que me gusta por su larga distancia, de 178 kilómetros, y en medio tener un puerto duro como San Lorenzo. Este final en La Cruz de Linares es más duro de lo que me comentaron y debe decidir la Vuelta. La etapa posterior por la sierra de Guadarrama con carretera buena no es tan dura y trascendental como esta. Estos paisajes me tienen encantado por su fuerza y su verde".

Pedro Delgado y su equipo se marcharon ayer de Asturias con el propósito de seguir filmando los finales en alto del Tourmalet, Belagua y Javalambre para completar los "Perico Puertos" de la Vuelta a España 2023.