El único jugador en toda la historia que jugó en el Avilés y en el Gernika

Fue Gorka Iraizoz, mítico portero de Primera División –diez temporadas consecutivas en el Athletic de Bilbao– y actual segundo técnico del Gernika el que le trasladó la noticia a Gonzalo Ruiz, ex del equipo vasco.

–Ahí va la hostia, que nos ha tocado el Avilés.

Y entonces Gonzalo, cincuenta años, retirado desde hace varias temporadas, retrocedió en el tiempo. Concretamente hasta 1997. "Fue un buen año para mí en lo personal, era la primera vez que salía de casa", rememora este exjugador, que fue central del Avilés y además es único en su especie. Nadie más vistió la camiseta avilesina y la del Gernika, los dos equipos que ahora se disputan pasar a la siguiente fase de ascenso a Primera Federación tras el empate a ceros en Urbieta.

Gonzalo, nacido en Bilbao, central muy seguro, llegó al Avilés tras salir de la cantera del Getxo y pasar por el Barakaldo. Llegó a Asturias de la mano de Jon Pujana, técnico vasco. Tenía 25 años. Aquel Avilés tenía un auténtico clan vasco. "Vivíamos en un piso de Salinas Arrieta, Idiakez (Imanol, exentrenador del Leganés), Urizar y yo. Lo pasábamos fenomenal y además le dábamos mucho al surf. Estuve muy bien", rememora. Aquella temporada fue mala en lo deportivo.

El equipo tuvo tres entrenadores y al menos consiguió salvar la categoría. El Suárez Puerta estaba además en obras y la plantilla se ejercitaba en el Muro de Zaro. Aquello era una reconstrucción total. "Recuerdo que no podíamos entrenar todos los días y que incluso alguno tuvimos que ir a un prao de San Juan de la Arena", explica Gonzalo, que recuerda bien su vida en Asturias. "Teníamos todos muy buen rollo, sobre todo con los veteranos. Me acuerdo bien de Joaquín, Luis Castro, Iñaki Marigil...". Los noventa eran tiempos de bonanza para el fútbol asturiano, con el Oviedo y el Sporting en Primera y el Avilés en sus mejores años. "Cuando venía el Madrid a jugar a Gijón íbamos a ver a Karanka, que era de nuestra quinta. Tengo muy buenos recuerdos".

La aventura de Gonzalo en el Avilés duró solo un año. Regresó al Barakaldo y luego fichó por el Gernika, donde estuvo cuatro temporadas. Colgó las botas en el Getxo, donde empezó. "Me dediqué a surfear lo que no había podido hasta ese momento y luego me puse a trabajar. Tuve opciones de seguir en el mundo del fútbol, pero empecé a trabajar en la empresa de construcción de mi padre. Ahora lleva una vida bien tranquila en Algorta y desde hace cinco años regenta una marisquería, Eskarra, con mucho éxito entre exjugadores de su quinta. Por ahí pasan habitualmente los Joseba Etxeberria, Aduriz, Alkorta, Estíbariz...

En el Eskarra se habla mucho de fútbol y, cómo no, esta semana el tema estrella era la eliminatoria del Avilés contra el Gernika. Gonzalo desea lo mejor a cada equipo. "Que gane el mejor", dice, aunque tampoco oculta que tuvo más vinculación con el conjunto vasco. Sea como sea, el único que vistió las dos camisetas lo tiene claro: "Ojalá pudiesen subir los dos".