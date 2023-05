El domingo solo se vota por el acenso de L’Entregu: la pelea por subir a Segunda Federación les deja sin participar en las elecciones

Hay compromisos importantes y otros que son directamente irremplazables. Y, por muchas cosas que se vayan a decidir el domingo en las elecciones autonómicas y municipales, a nadie de la plantilla de L’Entregu se le ha pasado por la cabeza renunciar a uno de los partidos más importantes de la historia del club para poder ejercer su derecho al voto.

El capitán, en el PP Alberto Benito es el portero y el capitán de L’Entregu, el equipo de su pueblo, en el que cumple su quinta temporada y con el que sueña con ascender a Segunda Federación. Además, es maestro de Educación Física en el colegio Sagrada Familia de El Entrego, concejal por el PP en San Martín y se presenta como número 3 el domingo.

La fisio, en la lista de IU Bárbara Camblor lleva ya seis años como fisioterapeuta de L’Entregu. La atleta de Blimea, una de las mejores de España en los 400 metros, se ha decidido en estas elecciones por dar un paso al frente y unirse a la lista de Izquierda Unida, en la que ocupa el puesto número nueve. Ni ella ni Alberto podrán votarse.

L’Entregu disputa el partido de ida por el ascenso a Segunda Federación el domingo, a las 17.00 horas, en La Unión, un pueblo de la comarca de Cartagena, en Murcia, algo que hace que sea imposible votar para los que vayan a viajar. Tenían que coincidir demasiadas cosas para que esto sucediera y eso ha provocado que a nadie se le haya ocurrido ejercer el voto por correo. Ni siquiera a Alberto Benito (El Entrego, 36 años), portero y capitán del equipo, actualmente concejal en el Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio, que se presenta como número 3 de las listas del PP, ni tampoco a Bárbara Camblor (Blimea, 29 años), fisioterapeuta del club, que lo hace como número 9 de Izquierda Unida. Ninguno de ellos podrá votarse a sí mismo. Los dos, reunidos por LA NUEVA ESPAÑA, dejan a un lado sus diferencias políticas y depositan su confianza en el equipo del Nuevo Nalón: "Votamos por el ascenso de L’Entregu".

Y es que el entusiasmo que ha despertado la magnífica temporada que está realizando el equipo rojiblanco se ha extendido por toda la población, sin distinción de color político, y la posibilidad de que el equipo entreguín suba un escalón en el panorama futbolístico español es motivo de orgullo para todos. Bárbara Camblor es un referente deportivo del concejo, una atleta que ha logrado medallas en campeonatos de España y que aspira a estar con la selección nacional en el equipo de relevos de 4x400 metros en el próximo Mundial. Natural de Blimea, fue también jugadora de fútbol y, aunque la agenda aprieta y el tiempo escasea entre el trabajo en una clínica, el equipo de fútbol y los entrenamientos, ha querido también echar una mano en la candidatura de IU. "Vinieron a preguntarme si me apetecía, al principio me daba un poco de cosa, pero me está gustando más de lo que me pensaba", explica sobre su primera experiencia en política.

Alberto Benito, que se presenta por segunda vez, llegó a la política por su amistad con el candidato del PP, José Manuel Pimentao, que le pidió unirse a su candidatura cuando, hace cuatro años, encabezó por primera vez la lista de los populares en San Martín. "Trato de aportar en lo que sé, que es de deportes y de educación". Lo primero como futbolista y lo segundo como maestro de Educación Física en el colegio Sagrada Familia, donde lleva trabajando ocho años. Dice que en su familia "son todos de izquierdas" y quita peso ideológico a unas elecciones municipales. "A nivel municipal no hay ideologías, se trata de gestionar bien los 11 millones que hay de presupuesto", explica. Está contento con el trabajo realizado estos cuatro años y espera "un subidón" en los próximos comicios.

Pero todo eso queda a un lado y Alberto tiene claras sus preferencias: "La vida son prioridades, se lo digo a los niños en el colegio, y en mi caso no hay color, espero que no sea por un voto por lo que no ganemos". También sabe quién le ha ayudado a poder jugar los dos partidos ante el Praviano, en los que lograron el pase a la final nacional por el ascenso a Segunda Federación. "Antes del primer partido contra el Praviano no pude entrenar ni un día por un problema en el sóleo y el gemelo, me dio un pinchazo grande y no podía ni andar y gracias a Bárbara llegué al partido", explica. Para él, Camblor es "un icono deportivo de la Cuenca del Nalón, de las personas que más ha logrado con su club y con la selección y se agradece tener a alguien así en el equipo porque, además de lo teórico, cuando le explicas lo que te pasa lo entiende porque o lo ha sufrido o lo está sufriendo".

Ella va con el equipo a los entrenamientos de los lunes y los viernes, y a los partidos. "Llevo cinco o seis años ya, jugaba al fútbol y cuando acabé la carrera empecé con ellos". Sobre el segundo partido ante el Praviano, en el que tras el empate a 0 de la ida lograron ganar 2-0 en la prórroga, reconoce que "fue duro, pero luego llegó la fiesta". A pesar del largo viaje en autobús que van a tener que hacer, asegura que tiene tantas ganas de que llegue que "parece que no pasa el tiempo". Cuando termine el fútbol viene lo más duro de su temporada, con el Club Piélagos de Santander, cuyo inicio ha sido complicado, ya que en la primera carrera se rompió la clavícula. Aún así, el objetivo está claro: el Mundial de Budapest en agosto. Pero todo eso, también las elecciones, quedan en segundo plano. El domingo se trata de "traer un buen resultado" de La Unión y de ganar por mayoría absoluta el siguiente fin de semana en el Nuevo Nalón.