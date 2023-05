Guillermo Arenas, entrenador del Alimerka Oviedo Baloncesto: "Hay que construir algo para seguir creciendo"

El Alimerka Oviedo Baloncesto hizo balance ayer de una temporada complicada que ha concluido con la satisfacción de lograr la permanencia en la LEB Oro. Es un momento de despedidas, con los jugadores a punto de irse, en el que se hace un impasse antes de comenzar a tomar las primeras decisiones sobre el futuro. Una de ellas, de las más importantes, es si continúa Guillermo Arenas como entrenador del equipo, algo que todavía no se ha decidido, aunque la sintonía con el club quedó patente durante la rueda de prensa en la que el capitán, Oliver Arteaga, el vicepresidente, Luis Tuero, y el propio entrenador hicieron ese balance de la campaña.

Fue el técnico el que hizo un análisis más profundo de su segunda etapa como entrenador del club y el que, con su experiencia en clubes como Huesca y Ourense, puso sobre aviso de las diferencias en cuanto a las ayudas que reciben los equipos de la LEB Oro en otras regiones: "Hay muchas cuestiones de las que se habla, de ayudas y patrocinios, y yo que he tenido la suerte de vivir el baloncesto fuera de esta comunidad y en esta misma Liga, puedo decir que es verdad que el apoyo es bastante más grande en otras regiones. Las ayudas del Gobierno, o de la Diputación, de lo que toque en cada comunidad, son bastante más grandes de las que hay en Asturias. No soy político, no entro en las razones, pero es un hecho que es así".

En cuanto al futuro, esté él o no en el equipo, sí que apuesta por intentar hacer un proyecto a más largo plazo con el que seguir creciendo: "Es importante tener a jugadores que sientan el proyecto, que no sea todo nuevo año tras año, necesitas a gente que lo sienta; eso es lo más importante, construir algo para seguir creciendo". Como ejemplo, cómo no, puso a Oliver Arteaga: "Cuando llegué, tenía la muñeca mal para mi primer entrenamiento, le habían recomendado no estar, pero me dijo ‘tengo que estar’ y para mí y para todo el equipo ese gesto siendo el capitán fue importante".

Luis Tuero ve "un cambio de tendencia"

Luis Tuero, vicepresidente del Alimerka Oviedo, aprovechó la visita a Tartiere Auto, para lanzar un mensaje de optimismo tras el final de la temporada: "Ha sido una temporada complicada, difícil, pero que terminamos con una sonrisa en la boca.Creo que hubo un cambio de tendencia ya desde que nos quedamos sin patrocinador y conseguimos que se uniera Alimerka".

El vicepresidente tuvo palabras de elogio para Guillermo Arenas: "Estamos encantados con nuestro entrenador, que sea de Oviedo y que haya sido tan importante para sacarnos de una crisis tan profunda como la que teníamos". A Arteaga le sugirió un posible regreso en otra etapa ejerciendo otra faceta: "Espero que en un futuro podamos tenerle en otras facetas, que hay muchas en el baloncesto".

Oliver Arteaga, por su parte, aseguró que "uno nunca se cansa de recibir cariño, están siendo unas semanas un poco diferentes, normalmente cuando acaba la temporada te despides de muchos compañeros, pero tienes en la mente que vas a seguir jugando en Oviedo, pero ahora te despides pensando que vuelves a Canarias".