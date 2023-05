Unas hermanas de Honor

El piloto gijonés Víctor Vallina está inmerso en la disputa de los campeonatos de España y Castilla y León de motos clásicas, fabricadas antes de 1995, de los que ya se han celebrado la mitad de las pruebas. La última fue este pasado fin de semana en el circuito de Los Arcos en Navarra en el que logró el mejor tiempo de su categoría ESBK Legends. Es esta una competición en el que se respira un ambiente mucho más familiar que en las grandes competiciones, pero en el que también hay grandes pilotos, una media de 35, y carreras muy entretenidas para los aficionados.

Las carreras del circuito navarro estuvieron un tanto condicionadas por el fuerte viento reinante, aunque finalmente no llovió, lo que facilitó que se vieran carreras muy competidas. El domingo se disputaron las carreras maxiclásica de la Copa Federaciones, en la que Vallina acabó en primera posición.

Hasta el momento se han disputado tres carreras, la primera en el circuito de Cheste en Valencia, la segunda en el madrileño de Jarama y la tercera en Los Arcos de Navarra. El campeonato seguirá los días 5 y 6 de agosto en Cartagena para trasladarse luego, el 23 y 24 de septiembre, a Albacete y finalizar nada menos que en Jerez los días 14 y 15 de octubre. Víctor marcha en estos momentos líder del campeonato de Castilla-León y quinto en el Nacional, posición que espera mejorar en el segundo tramo de la temporada. En la pasada estuvo luchando hasta la última carrera por la segunda posición de la general nacional, pero una caída le acabó relegando a la quinta posición final.

"¿Qué cómo nos llevamos? Pues hombre, más bien que mal". Y así, más bien que mal, Inés y Julia cumplieron un sueño que es también el de una familia volcada con el balonmano. Las Suárez Martínez-Gandía, hermanas y jugadoras del Lobas Global Atac Oviedo, pueden presumir de un ascenso forjado en la misma sangre. Inés (Oviedo, 2000), portera, es la mayor. Julia (Oviedo, 2003), extremo, la pequeña. Ambas llevan una vida de amor al balonmano, su pasión, que compaginan con los estudios. Ahora han sido campeonas de la División de Honor Oro. Lo máximo.

El salto de categoría ha sido un subidón. Inés lo explica así. "No lo contemplábamos a final de temporada y vivirlo fue un sueño. El año era muy exigente y acabarlo así es indescriptible”, explica la ovetense. Como su hermana, le debe su amor al balonmano a sus primos. Especialmente a Antonio, que destacó en sus inicios. Inés empezó en el Auseva y bien pronto fichó por el Lobas. Ahí lleva ya desde los once años. Estudia Psicología y le queda el Trabajo de Fin de Grado. No recuerda bien cuando se puso por primera vez debajo de una portería.

"Nadie se quería poner, ahí me quedé, y empecé a cogerle gusto". Y tanto. Lleva ya siete años en el primer equipo. "El salto lo noté, porque era juvenil y jugaba contra gente mayor que yo. Pasé de jugar en Asturias a viajar por España". Lo hacía, claro, sin descuidar los estudios. "Compaginar es difícil, pero al final si te organizas se puede con todo. Cuando quieres algo, lo consigues a base de organización y disciplina, aunque te toque quitarte ocio". Su rutina, como la de su hermana o cualquier jugadora del Lobas, es germánica. "Me levanto: por la mañana Universidad, por la tarde, dos días a la semana, entreno a unos alevines del Juan Rodríguez Muñiz y luego los entrenamientos". El equipo se ejercita todos los días a la semana salvo los miércoles.

La hermana de Inés, Julia, escucha atentamente y hace memoria. Siguió los pasos de su hermana y lleva ya tres años en el primer equipo.

Fue la primera vez que las Suárez Martínez-Gandía coincidieron. "Jugar con el apoyo de mi hermana es un plus y sabes que si pasa algo tienes un gran apoyo. Ascender juntas es un sueño". Julia no lo dice. De hecho, se enteró hace poco, pero junto a su gran amiga Elsa Martín es la jugadora con más títulos de la historia del club ovetense. "No lo sabía, pero me pone contenta". Julia estudia Administración y Finanzas. Le gusta la carrera. Pero también el balonmano. ¿El futuro? Ya se verá. "Me encantaría compaginarlo. El balonmano ha sido mi vida, pero también tenemos que ser realistas porque poca gente vive de ello y menos del femenino".

La vida para unas chicas de 20 y 23 años cambia cuando el deporte es una prioridad. Hay menos noches de fiesta y más madrugones por culpa de los viajes. "Pero sarna con gusto no pica, hacemos lo que nos gusta y lo que entrenamos todos los días. El ocio pasa a ser la recompensa", coinciden las dos. La familia de las hermanas está encantada y además tienen ventaja: "Antes tenían que dividirse, ahora nos vienen a ver a las dos".