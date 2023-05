El Avilés juega mañana (20.00 horas) uno de sus partidos más importantes en las últimas décadas. El primer paso para ascender a Primera Federación tiene que darlo doblegando al Gernika, con el que empató a cero en la ida. De su lado tendrá una afición entregada al equipo blanquiazul y la mejor clasificación obtenida en la Liga regular, que le da el privilegio de que, en caso de que se acabe con empate la prórroga, sean los avilesinos los que sigan adelante y disputen la eliminatoria final por el ascenso.

A Emilio Cañedo, técnico del conjunto avilesino, se le notó serio y concentrado respondiendo las preguntas de una rueda de prensa especial, previa a un partido muy diferente al resto que se han jugado en el Suárez Puerta. Para el entrenador ovetense no hay fallos que corregir con respecto al partido de ida. "En Gernika salió el partido que esperábamos, con lo cual no entendemos que haya fallado nada", sentenció.

En cuanto a los posibles cambios que pueda introducir, Cañedo evitó concretar, auguró pocas modificaciones y se centró en que lo importante es continuar siendo el equipo que vienen siendo hasta la fecha: "Siempre hablamos de que nosotros tratamos de ser reconocibles y dentro de eso no entran muchos cambios". Entre esos cambios, uno de los más llamativos es el que se ha producido en la portería, donde ha entrado Álvaro y ha salido Davo. La razón, explica Cañedo, está en "las sensaciones". "No apreciamos diferencia, son sensaciones solamente, los dos cumplieron a la perfección siempre que los utilizamos", dijo.

Ni mucho menos Cañedo considera que el hecho que un empate tras la prórroga pueda darles tranquilidad, puesto que "en una eliminatoria de play-off nunca hay tranquilidad". En cuanto al Gernika, espera algo similar a lo del partido de ida: "Esperamos el Gernika que tenemos estudiado, un equipo muy compensado, con muchas alternativas, con gente poderosa en el juego aéreo; tienen gente con calidad y esperamos el Gernika que nos encontramos allí, un muy buen equipo, pero vamos con la intención de poder superarlos".

Que el rival necesite un gol para pasar no es algo que, para Cañedo, pueda modificar mucho el encuentro: "Al final la eliminatoria está al 50%, creo que vendrán a hacer su juego, el que llevan haciendo todo el año, a ser reconocibles, como vamos a tratar de serlo nosotros. Y que gane el mejor". Y si hay algo que preocupa poco ahora a Cañedo es qué sucederá con él si les eliminan: "Solo puedo hablar del pasado que tengo aquí en el Avilés, y del presente, mi cabeza está 100% concentrada en ascender con el equipo;_el futuro es una incertidumbre, no lo conozco y no puedo hablar de él". En cuanto a la afición, se llegue o no a los 4.000 aficionados, Cañedo está convencido de que "va a haber mucha gente y nos van a apoyar como 40.000".

El árbitro será Oreiro Hermida

El árbitro que dirigirá el encuentro mañana (20.00 horas) en el Suárez Puerta es Pedro Oreiro Hermida, colegiado del comité gallego que está en su primera temporada en Segunda Federación. Le asistirán Francisco Navarro Carrero (comité cantabro) y Gonzalo Gómez Lemos (comité gallego). Oreiro Hermida ya dirigió al Avilés en el partido que los blanquiazules empataron a un gol en el campo del Zamora. Un partido algo accidentado, en el que el conjunto blanquiazul empató en el minuto 86 con un tanto de Primo. Antes, el árbitro gallego había expulsado al jugador del Zamora Pau Miguélez. En los últimos minutos hizo lo propio con el técnico blanquiazul Emilio Cañedo y con el jugador Isi Ros. El de mañana será uno de los partidos más importantes de su trayectoria arbitral.