Isi Ros, extremo del Real Avilés, fue nombrado "jugador más valorado" del mes de abril en el conjunto blanquiazul y, tras recoger su galardón, el murciano pasó por rueda de prensa.

Un orgullo. "Que te den un premio como este es un orgullo. Sin mis compañeros no hubiese sido posible, lo agradezco porque el premio es de todos".

Muy apoyado. "Cuando llegué aquí no me esperaba tanto cariño. Creo que he sido recompensado por mi estilo de juego y por como está jugando ahora el equipo. Estoy muy contento. Ahora intentaremos darles una alegría".

La mejoría del equipo. "Cuando llegamos aquí el comienzo fue difícil, pero el equipo se fue conociendo y, con los fichajes de enero, hemos crecido mucho. Ahora lo que toca es el ascenso".

La ida ante el Gernika. "Sabíamos que el partido allí iba a ser difícil. Ellos en su campo son fuertes, pero creo que el 0-0 nos viene bien. Ellos tienen que venir aquí a ganar. Vamos a hacer nuestro partido y a ver si conseguimos un buen resultado".

Diferencias entre la ida y la vuelta. "Allí jugaron a tirar balones arriba, generando segundas jugadas. Aquí nosotros podemos jugar a nuestro estilo, que se haga un poco más ancho el campo para así tener más huecos. A ver si nos podemos adelantar en los primeros 20 minutos y así se hace un poco más ameno el encuentro".

Su futuro. "Estoy muy contento. No se sabe lo que va a pasar, cuando termine la temporada veremos que pasa. A ver si podemos llegar a un acuerdo y quedarme en el Avilés".

¿Qué espera mañana? "Que se llene el Suárez Puerta. A ver si vienen 4.00 personas para que el campo sea un fortín y así conseguir la victoria".