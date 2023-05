El presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto habla claro sobre el futuro del club: "Necesitamos que mejore la financiación del Principado, salimos en inferioridad"

A Fernando Villabella, presidente del Alimerka Oviedo Baloncesto, esta temporada le ha pasado factura. Un presupuesto que le deja poco margen de maniobra, las lesiones, la salida de Trifón Poch y, sobre todo, las dificultades que se encuentra para hacer crecer el proyecto del OCB le llevan a concluir que, "si esto continúa así pronto "estaremos en la LEB Plata".

–Quería lanzar un primer mensaje, ¿no?

–Sí, que no competimos en igualdad de condicione con respecto a los equipos de otras comunidades autónomas y que tenemos que poner el acento en eso. Te pones a pensar en Burgos, en Andorra, … En ninguna comunidad autónoma te dan 15.000 euros. Está el ejemplo de Guipúzcoa, es que sucede en todos lados.

–¿Y qué se puede hacer?

–Hay una asociación de clubesque llevamos los últimos meses diciendo que las ayudas del Principado son irrisorias. A nosotros, el Ayuntamiento de Oviedo sí nos ayuda, pero tenemos que crecer en el Principado. Y todo esto teniendo en cuenta que la financiación pública en nuestro caso no supone ni el 25% del conjunto del presupuesto. El resto viene de los abonados y de las empresas que nos ayudan.

–¿Algún otro mensaje?

–Sí, que a la hora de los patrocinios empresariales no hemos sido capaces de superar el problema de la guerra Gijón-Oviedo-Avilés. Quizás porque en Asturias no hay una ley de mecenazgo, que sería básico que eso se arreglara y se sacara adelante. Me pregunto qué pasa en Galicia. Allí está La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra y ves empresas lácteas patrocinando a equipos gallegos, cerveceras patrocinando a equipos gallegos, empresas de transportes patrocinando a equipos gallegos… ¿Son los gallegos distintos que nosotros? ¿Cuál es la razón por la cual en Galicia no hay esos problemas y aquí sí? Se ha dado el caso de empresas asturianas llevando su logotipo en la camiseta de equipos contra los que nosotros jugamos.

–Pero hay excpeciones.

–Hay que salvar a Alimerka, Unión Financiera, Tartiere Auto, Caja Rural de Asturias o Satec. Pero faltan más ejemplos, los clubes asturianos necesitan que haya más empresas que se les ayuden.

–Le veo muy pesimista.

–Lo más probable es que cuando el Palacio de los Deportes esté terminado el equipo esté en la LEB Plata. La LEB Oro es cada vez más cara, los equipos cada vez tienen más dinero, nosotros no somos capaces de generar más recursos y el año que acabamos de vivir lo más probable es que se repita una y otra vez. A lo mejor esta liga es demasiada cara para nosotros, para una economía familiar. Y más tarde o más temprano estaremos abajo.

–¿Cuál es la causa de que Oviedo no pueda tener proyectos como los de Burgos o Palencia?

–Palencia tiene ayudas de la Diputación, de la Junta, se quedaron sin patrocinador y las instituciones les pusieron más dinero del que les daba el patrocinador que habían perdido. Insisto, no competimos en igualdad porque estos equipos tienen estas ayudas y luego suman lo que ellos sean capaces de generar. La política deportiva del Principado es inexplicable.

–Puede haber quién cuestione que se dé dinero público al deporte de competición.

–A nosotros nos dan un 25% del presupuesto, ¿qué les parece? Es de sobra conocido la cantidad de subvenciones que hay para crear empresas, para mantener empresas, para energías renovables, ¿por qué las hay? Habrá algún motivo, se supone que la actividad deportiva es positiva, más un equipo como el nuestro con 25 equipos de niños y niñas; hay ciudades y regiones enteras enfocadas al turismo deportivo.

–¿Cómo ha acabado usted una temporada tan dura?

–Muy cansado, más cansado que nunca y planteándome qué hacer de cara al futuro. Me frustra mucho no saber qué hacer para que esto crezca. También ha sido duro el tema de Trifón Poch (el entrenador que inició la temporada), que fue una decisión en la que tuve mucha participación y que haya salido mal me ha afectado en lo personal.

–¿Y la próxima temporada?

–Ahora habrá que empezar a sentarse con los patrocinadores, hacer un borrador de presupuesto, que algo ya existe y manejamos tener más o menos el mismo dinero que la temporada pasada. Habrá que seguir buscando nuevos patrocinadores, esperar que mejore la financiación del Principado.

–¿Qué opinión tiene del regreso de Guillermo Arenas?

–El trabajo de Guillermo ha sido muy bueno, ha cumplido los objetivos. Ha hecho una gran labor.

–¿Seguirá?

–Va a ser una decisión que se tome desde dentro del club y que dependerá también de la situación en la que estemos y de los recursos que tengamos.

–¿Se renovará a jugadores?

–Primero hay que ver el dinero que tienes, luego ver a quién quieres renovar, intentar hacerlo, pero imagino que será entre complicado y muy complicado.

–Ha habidos cosas buenas, como la afluencia a Pumarín.

–Es verdad que el ambiente en los últimos partidos y, en general, ha sido extraordinario.

–¿Y la retirada de la camiseta de Oliver Arteaga?

–Yo soy muy del Madrid y el Madrid solo retiró la camiseta de Fernando Martín, por eso no era muy partidario de retirar camisetas. Pero pensando en toda la trayectoria de Oliver Arteaga, conociendo cómo se mueve entre líneas, con la plantilla, con el club, su preocupación, su dedicación, su manera de ser, nos pareció que era el menor de los homenajes que podíamos hacerle.

–¿Está cotento de cómo salió?

–Sí, salió muy bien. La razón fundamental es que Oli y toda su familia son personas extraordinarias. Alguien como él, que ha estado en grandísimos clubes, se sintió a gusto en un club familiar y medio profesional, y se hizo uno de los nuestros.