El autobús de L’Entregu sale esta noche, a las 22.00 horas, con destino a Los Alcázares (Murcia), desde donde se desplazará el domingo a La Unión, lugar en el que jugará el partido de ida de la última eliminatoria por el ascenso a Segunda Federación. El equipo de Adrián González se hospedará en las instalaciones que tiene en Los Alcázares el Montepío y Mutualidad de la Minería Asturiana. En las instalaciones de esa misma localidad se podrán entrenar mañana por la tarde.

Al viaje se suma Borja Rodríguez, lateral izquierdo que llevaba un tiempo lesionado y que estará listo para el partido del domingo (17.00 horas, TPA). El que no podrá jugar será Leyder, que fue expulsado en la victoria (2-0) ante el Praviano. El recurso que presentó el club no ha prosperado y el lateral derecho se quedará sin vestirse de corto. "Recuperamos a un lateral y perdemos al otro", explica Adrián González, técnico del equipo de El Entrego.

El entrenador reconoce que esta semana está siendo bastante dura. "Mucho trabajo, viendo vídeos y acumulando información, aunque soy de los que piensa que por mucho que veas hasta que no te enfrentes a ellos en el campo no vas a saber cómo son realmente, se me hace difícil de valorar qué tipo de equipo es", explica. Por lo que ha podido observar, La Unión Atlético tiene "mucha experiencia y juegan a un ritmo lento". La media de edad del conjunto del Campo de Cartagena es superior a los 30 años, con un delantero como Belencoso, de 41 años, que ha llegado a jugar en Segunda División y que pasó por las ligas de Portugal, Hong Kong, Indonesia e India.

Uno de los detalles que ha llamado la atención al entrenador de L’Entregu es que La Unión se entrena por la mañana, lo que indica que sus jugadores son prácticamente profesionales, algo que en ningún caso sucede con el conjunto asturiano. En cualquier caso, Adrián González tiene claro cuál es el objetivo con el que viajan a La Unión: "Tenemos la ilusión de salir de allí vivos y poder jugarnos el ascenso en nuestro campo y con nuestra gente".

Y es que lo que vivieron el domingo pasado frente al Praviano fue una prueba de que hay un pueblo detrás, pendiente de su equipo. "Viendo el ambiente que hubo en el Nuevo Nalón el otro día, si llegamos vivos al partido, con un buen resultado, vamos a tener opciones", explica el técnico, que asegura que, viendo el aforo que está teniendo el campo estos últimos partidos, el presidente del club, Pepín Cueva, va a querer que eso siga siendo así siempre la próxima temporada "Va a querer que se llene el campo todos los partidos".

Además, para el técnico asturiano es importante tener en cuenta que todo lo que está sucediendo con el equipo es algo para estar "ilusionados", pero que de ninguna manera debe haber presión: "Igual vemos que son muy superiores, tenemos esa incertidumbre, pero no tenemos ninguna presión, aunque siempre da rabia cuando tienes algo tan cerca como el ascenso y se te escapa".