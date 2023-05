gilla egestas, risus lacus pharetra nibh, ut fringilla est metus in ipsum. Etiam at ligula turpis, a lacinia nibh. Vivamus placerat lobortis blandit. Praesent non aliquam lorem. Etiam nec massa enim, sit amet pharetra elit. Nulla diam risus, mollis eget ornare sit amet, luctus sed erat.

El Telecable Gijón no pudo asegurarse su pase a la final de la OK Liga ya que cayó derrotado en la tarde de ayer (5-3) en la cancha del Vila Sana, que fuerza el tercer encuentro, de nuevo en la cancha catalana. Las gijonesas sufrieron esta derrota en un mal comienzo de la segunda parte en la que encajaron tres goles en seis minutos tras una primera mitad igualada en la que se adelantaron por dos veces en el marcador.

El partido comenzó bien para el conjunto gijonés, que no tardó mucho en ponerse por delante en el electrónico gracias a una acción de Sara Roces cuando apenas se habían disputado tres minutos de encuentro. Las gijonesas tenían el partido donde querían, pero el Vila Sana sabía que o ganaba o se despedía de luchar por el título de Liga y se fue a por el empate.

El partido, como el disputado la pasada semana en Mata Jove, era de poder a poder y las catalanas tampoco tardaron mucho en lograr el empate obra de Daiana Silva, jugadora que está siendo la más peligrosa en esta eliminatoria ya que también marcó en el primer encuentro.

Pero el Telecable Gijón volvió a adelantarse de nuevo otra vez gracias a una acción de Sara Roces. Esta vez las gijonesas se defendieron bien durante bastantes minutos, pero el Vila Sana aupado por su público de nuevo consiguió el empate tras un disparo de Victoria Porta. Las gijonesas no supieron aprovechar un penalti lanzado por Marta Piquero, que detuvo la joven guardameta catalana Anna Salvat, que a sus 16 años tiene un gran futuro por delante como refleja el hecho de que el seleccionador nacional la ha incluido en el equipo nacional que disputará el Campeonato de Europa dentro de unas semanas.

Si la primera parte empezó bien para las gijonesas, la segunda lo hizo para las catalanas, que prácticamente en su primer ataque lograron adelantarse en el marcador por primera vez con gol de la ex jugadora del Telecable Julieta Fernández. Tres minutos después otra ex jugadora del club gijonés, Luchi Agudo, anotaba el cuarto dando dos goles de ventaja a su equipo, que estaba mucho más acertado en ataque que en el encuentro disputado en Mata Jove.

El Vila Sana siguió arrollador en los primeros minutos de la segunda parte y María Figuerola logró el quinto cuando solo habían transcurrido seis minutos de la reanudación. El Telecable Gijón estaba noqueado tras haber encajado tres goles prácticamente seguidos.

Las gijonesas lograron equilibrar el juego y los siguientes minutos fueron de nuevo de constantes acciones de peligro en una y otra portería, pero el marcador no volvió a moverse hasta que a ocho minutos para el final Marta Piquero lograba reducir la diferencia.

El Vila Sana trató de mantener la diferencia mientras que el Telecable Gijón intentó el milagro, pero no fue posible porque las catalanas se defendieron con acierto y logran forzar el tercer encuentro.

El Telecable Gijón ha jugado dos veces en la cancha del Vila Sana esta temporada y en las dos ha caído derrotado, por lo que el encuentro de mañana domingo se presenta muy complicado. Será una final para los dos equipos, el que gane jugará la final. La presión es mayor para el Vila Sana que ha perdido a manos de las gijonesas ya dos títulos esta temporada y a buen seguro que no querrá que se repita esta circunstancia por tercera vez.

En la otra semifinal, el Palau i Plegamans hizo valer su condición de favorito y se impuso al Manlleu, que había ganado, 2-1, en el primer partido, por 3-0. Habrá por tanto un tercer encuentro en las dos eliminatorias mañana domingo. El del Telecable será a partir de las 12.30 horas, mientras que el que enfrenta a Palau y Manlleu comenzará a las cuatro de la tarde.