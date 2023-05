Natalio, en su segunda juventud: el blanquiazul fue clave en la victoria del Real Avilés ante el Gernika

Natalio, delantero del Real Avilés, no podía ocultar su sonrisa. A pesar de que su titularidad había sido muy discutida, el veterano atacante volvió a hacer lo que mejor se le da: anotar goles. Su tanto abrió la lata del tarro de las esencias para que los blanquiazules se soltasen el pelo y barriesen al Gernika. A sus 38 años, el valenciano está viviendo uno de los mejores momentos de la carrera.

"La victoria del sábado es un premio a todo el trabajo que llevamos haciendo durante toda la temporada", asegura Natalio, que muestra su felicidad por entrar en la final del play-off de ascenso a Primera Federación. "Éramos conscientes de que el empate nos valía, pero queríamos ser fieles a nuestro estilo", reconoce el punta, feliz al ver a un equipo valiente que quiso hacerse con el partido desde el primero momento. Además, esa voluntad de ir al ataque estuvo sustentada por las 4.400 voces que animaron al Avilés durante el partido. "Me recordó a mis tiempos en el fútbol profesional, vivimos una atmósfera increíble", señala el valenciano, que vivió "una explosión" cuando levante la cabeza para celebrar su tanto.

Natalio aterrizó en el Suárez Puerta con el equipo en Tercera División y ahora, dos años y medio más tarde, está a dos pasos de ascender a Primera Federación. "Era imposible imaginarse esto cuando llegué aquí", reconoce el futbolista, que estuvo a punto de rechazar su fichaje por el Avilés. "Probé en un entrenamiento y luego me volví a mi casa para pensármelo, porque no lo veía claro. Diego Baeza me convenció para seguir y no puedo estar más agradecido", explica el valenciano, que afirma que el presidente blanquiazul "ya vio en aquel momento todo lo que está pasando". "Me lo estoy pasando muy bien, es como una segunda juventud", indica.

Para él, una de las claves de la gran temporada del Avilés está en el vestuario. "Estamos todos muy ilusionados y motivados para pasar eliminatorias. Es uno de los mejores vestuarios que recuerdo", revela Natalio, que asegura que lo que está viviendo esta temporada es "mágico" y algo que recomienda "a todos los futbolistas".

Cerca de los 40, Natalio suma casi dos mil minutos esta temporada. A pesar de ello, la ilusión de conseguir el ascenso es más fuerte que el cansancio. "Estamos fuertes de cabeza. Tenemos un cuerpo técnico muy bueno que está regulando las cargas físicas para que todos estemos como aviones", comenta el valenciano, que todavía no tiene en sus planes la retirada a pesar de estar cansado "de comer pienso". "En estos momentos te das cuenta de lo bonito que es este deporte", asegura el blanquiazul, que le gustaría seguir en la disciplina blanquiazul "hasta que el cuerpo aguante". "El presidente no quiere que me vaya y a mí me gustaría seguir ligado al Avilés, así que a ver en que faceta puedo seguir", afirma Natalio, que por el momento solo tiene en su cabeza ascender.

El duelo ante el Gernika estuvo marcado por el paso por vestuarios. Tras el descanso, el Avilés salió con un hambre que le llevó a anotar tres tantos. "No hicimos ninguna charla especial. Corregimos momentos de salida de balón, dónde apretar e insistimos en lo que estábamos haciendo bien", asegura el delantero, que espera con ganas al próximo rival del conjunto blanquiazul para conseguir el ansiado objetivo: llevar al cuadro avilesino al tercer escalón del fútbol español.