Marejada en el Caudal tras rechazar una oferta para gestionar el club

Marejada interna en el Caudal. El club mierense rechazó recientemente una propuesta de una empresa de representación de futbolistas, Rodman Soccer, que pretendía entrar en el club y gestionar la parte deportiva, según informó esta semana la cadena Cope.

Esa compañía hizo dos intentos de entrada en el conjunto, que milita en Tercera División y aunque ambos fueron rechazados, han provocado cierta división en la directiva de la entidad de las Cuencas.

"Hubo una oferta y decidimos que no convenía tras llevarla a la junta. No ejerzo una forma de gestión presidencialista, si no que comparto las opciones con el resto de directivos. Vi que generaba división en la directiva y quedó todo aparcado", explica el presidente del Caudal, Luis María García, que apuesta por enterrar el asunto.

Fuentes cercanas al club explican que García veía con buenos ojos la proposición de esta compañía, que realizó dos movimientos de aproximación al Caudal. El primero tuvo lugar en febrero, cuando la empresa se presentó con la petición de gestionar el club e incluir jugadores de su cartera. A cambio, el Caudal recibiría 50.000 euros. Fue rechazada por los directivos, pero la historia no acabó.

Meses después, la compañía volvió a la carga, esta vez con otra fórmula distinta: 15.000 euros a cambio de la inclusión en la directiva de una persona de su confianza, para tener algo de influencia en los planes.

Fue esta última propuesta, según fuentes cercanas, la que apoyaba el presidente del Caudal, que no contó con el apoyo de los principales directivos, que entendían que era muy baja y que además el club no es una empresa y debe ser de sus socios.

Cuando García llevó a la junta esta opción, surgieron los problemas internos y las desavenencias. El Caudal ha dejado de momento aparcado este tema y celebra el viernes su asamblea, aunque no está previsto tratar ese tema. Las mismas fuentes explican que esta situación ha tensionado internamente al club, que el año que viene partirá en Tercera División con el objetivo de ascender a Segunda Federación tras quedase este curso a las puertas del play-off de ascenso.