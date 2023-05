Un partido especial para Yebra

"No he comido en toda mi vida un corzo mejor que el que preparan en Salinas". A Rafael "Fali" Yebra le cambia la voz cuando recuerda su paso por el Real Avilés. El defensa andaluz, que defendió los colores del Granada y los blanquiazules, es el único granadino que ha lucido la casaca avilesina. Su amor por el fútbol se ha apagado con el paso de los años, pero sigue guardando mucho cariño a su paso por el Suárez Puerta.

"Con el Avilés jugué 12 partidos, todos con Lalo como entrenador", recuerda Yebra, que sufrió en sus propias carnes las consecuencias de cambiar de entrenador. En la jornada 13, aterrizó en el banquillo del Suárez Puerta, José Ramón Fuertes y el granadino perdió todo el protagonismo. "Me paseaba por todos los campos, pero metía antes al portero suplente que a mí", bromea el andaluz, que justifica la decisión de su exentrenador. "No era el más contundente de los defensas, algo que chocaba con lo que buscaba Fuertes. Yo era más sureño", explica Yebra, que en el mercado invernal rescindió su contrato con el club. "Para no jugar estaba mejor en casa", afirma.

Yebra es uno de los históricos del Granada. Tras formarse en el Recreativo Granda, filial nazarí que se enfrenta este domingo al Avilés, el defensor dio el paso al primer equipo, donde estuvo durante cuatro temporadas. Tras el descenso del conjunto andaluz, Yebra se unió al Elche. Allí sufrió una lesión en la rodilla que le dejó en el dique seco durante un año. Volvió al Granada, pero tras realizar la pretemporada con los rojiblancos, el club decidió no acometer su fichaje. Entonces fue cuando recibió la llamada de Lalo, entrenador del Avilés, y Yebra cruzó España para jugar de blanquiazul.

"Tengo un gran recuerdo de mi medio año en Asturias. La directiva y el segundo entrenador eran magníficos, y la gente por la calle era súper agradable", destaca Yebra, que conocía la ciudad por el Ensidesa.

En su estancia en el Avilés estuvo viviendo en Salinas. "Es un sitio precioso, no se me olvidará en la vida. Tenía unas vistas increíbles", señala el granadino, que, a pesar de no salir mucho por culpa de los entrenamientos, tuvo tiempo para conocer otros rincones asturianos, como Cudillero. Del vestuario de aquella época se queda con Chuchi García y Calsita.

Ahora, casi cuarenta años más tarde de su paso por Asturias, Yebra reconoce que ha perdido su amor por el fútbol. "Tengo otras aficiones. El fútbol forma parte de otra etapa de mi vida, ahora estoy muy desconectado", asegura el andaluz, que a sus 68 años está jubilado. "He preguntado para ir al campo, igual me acerco, pero todavía no lo sé", señala el defensa, que siente cierta pereza a la hora de volver al fútbol. A pesar de ello, tiene claro quién quiere que gane el duelo entre sus dos exequipos. "Ojalá gané el Avilés. Aquí ya han tenido una fiesta del ascenso, así que ahora le toca al Avilés. Que toda la gente de la ciudad pueda salir a celebrar como se merece una promoción", desea Yebra. A pesar de que su corazón ya no vibra con el fútbol, parte de él sigue latiendo de color blanquiazul.