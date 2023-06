"La plantilla puede hacer el juego rápido y agresivo que me gusta"

Guillermo Algorri (León, 1994) debutará en el banquillo del Motive.co Gijón la próxima temporada. Será la primera vez que dirija a un equipo en la máxima categoría. Viene de lograr el ascenso a Asobal con el Balonmano Nava, pero tiene experiencia al frente de equipos femeninos, ya que dirigió varias temporadas al Cleba León.

–¿Quién es Guillermo Algorri?

–Toda mi familia viene del mundo del balonmano. Mi padre fue jugador del Ademar, y mi hermana y yo hemos seguido la tradición. Los dos estudiamos en el colegio de los Maristas con un asturiano como es el hermano Tomás, que fue uno de mis primeros entrenadores. Jugué en Granada en el Arroyo y en el filial del Ademar. Ya como entrenador estuve en el Villa de Aranda para dirigir la cantera femenina, de ahí fue a Zamora y me llama el Cleba, y esta última temporada fui el segundo entrenador del Balonmano Nava, con el que ascendimos a Asobal. Me iba a quedar otra temporada pero surgió la oportunidad de venir a Gijón, una oportunidad que para mí es única porque no es normal que te den un equipo de la máxima categoría siendo tan joven.

–¿Cómo surgió la oportunidad de venir a Gijón?

–Fue un poco todo por sorpresa porque fue a mediados de mayo y yo ya tenía decidido seguir en Nava. Pero es una oportunidad que no podía dejar pasar. Se lo dije al Balonmano Nava y en estos días llegamos a un acuerdo.

–¿Cómo ve la composición de la plantilla para la próxima temporada?

–La verdad es que el equipo estaba prácticamente hecho antes de que yo llegase, pero estoy muy contento de las jugadoras que hay. Son jugadoras que conozco de otras temporadas y del balonmano base, como es el caso de Marta da Silva, que viene del Pereda y que para mí es una jugadora de un gran nivel extraordinario. Es cierto que la mayoría son muy jóvenes, pero, bueno, también lo es el entrenador. No debe de ser una excusa, son chicas que tienen ya una experiencia y que ha estado en diferentes clubes. Algo muy importante es que se asemeja mucho al juego que me gusta, muy rápido y agresivo, creo que más divertido para el espectador. A ver si podemos en los próximos días cerrar la plantilla del todo.

–Por lo que me dice no tuvo mucho que ver en la formación de la plantilla.

–Más o menos la plantilla está casi cerrada, faltaría alguna jugadora. Espero que pueda ser una que yo quiero, pero vamos a depender de patrocinadores y si se puede esa jugadora sí dependerá de mí. Aunque la plantilla no la haya hecho yo estoy contento porque parece hasta que hubiera dado yo los nombres de algunas de ellas.

–La defensa cada vez es más determinante en el balonmano.

–Vengo de la cantera de León, en la que la filosofía siempre ha sido defender y correr. Hay jugadoras especialistas en defensa como Carol Silva, que tiene un gran nivel, o Rocío Rojas, pero el resto también son jugadoras muy rápidas que nos van a permitir ese tipo de defensas de robar y correr.

–Va a trabajar con Marizza Faría, ¿qué le parece esa situación?

–Será la segunda entrenadora, algo que para mí va a ser muy importante porque conoce a todas las jugadoras del equipo y eso va a ser fundamental. También estará Jorge y espero que también esté cerca Luis Avelino, que es una persona que respeto mucho.

– ¿Qué le parece las jugadoras que han renovado?

–Las extremos me parecen jugadoras de muy alto nivel y muy rápidas, Valdivia es internacional y con eso se dice todo. Creo que me voy a entender muy bien con Zarco y Mina por el carácter que desprenden y tengo la suerte de que siga Nayla. Como ya le dije a ella, necesito guerreras, y si tenía un papel importante ya la pasada temporada esta lo va a tener más. En portería están Raquel y Aida, a la que conozco muy bien del Siero. A ambas les va a venir muy bien estar juntas, son una portera de presente y otra de futuro. La mayoría son también jugadoras jóvenes que no han dado todo lo que pueden dar.