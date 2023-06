El Compostela quiere a Manel Menéndez para su banquillo

El actual técnico del Marino de Luanco, Manel Menéndez, es el principal candidato a ocupar como entrenador el banquillo del Compos para dirigir al combinado compostelano la próxima temporada. La directiva, tal y como publica "El Correo Gallego", medio que pertenece al mismo grupo que LA NUEVA ESPAÑA, maneja su nombre como primera opción tras anunciar que Juan Carlos Andrés no continuará una vez finalizado este curso.

"Nunca cerraré la puerta a alguien que tenga la opción de mejorar, ya sea entrenador o futbolista", explica Luis Gallego, presidente del Marino. El gozoniego afirma no saber nada del interés del conjunto gallego y se encuentra trabajando, junto al técnico avilesino, en la planificación deportiva de la próxima temporada. "Por ahora cuento con él para la próxima temporada y estoy encantado de que siga", reconoce Gallego, que no cierra la puerta a una posible salida. "En el Marino no se hace dinero. Si Manel tiene la posibilidad de dar un salto en su carrera, yo seré el primero en animarle a dar el paso", señala el mandatario.

El Compostela tomo la decisión de intentar el fichaje de Menéndez una vez cerrada la campaña, agradeciendo la labor realizada por Juan Carlos Andrés en estas semanas al frente del equipo. El entrenador vigués tomó las riendas de la plantilla a comienzos de pasado mes de abril, consiguiendo clasificar al Compos para el play-off de ascenso. En esa fase en la que finalmente no puso conseguirse el ansiado ascenso a la Primera Federación tras quedar eliminados contra el Tarazona.

De concretarse el fichaje, no sería la primera vez de Manel en el fútbol gallego. El actual técnico del Marino tuvo una dilatada carrera como jugador en el Avilés o el Real Oviedo, donde fue capitán, antes de dar el salto al Deportivo que conquistó la Liga en la campaña 99/00. Aquel año no dispuso de muchas oportunidades, opacado por la figura de Manuel Pablo como titular indiscutible en el lateral derecho. El avilesino apenas disputó ocho encuentros, seis de Liga y dos de Copa de la UEFA, pero cuenta con una liga en su vitrina.

El gran trabajo de Manel esta temporada no ha pasado desapercibido. El conjunto gozoniego ha firmado una gran campaña, lejos de los puestos de descenso y llegando incluso a mirar a los puestos de play-off de ascenso. El técnico avilesino ha sacado un rendimiento excepcional a su plantilla, cumpliendo con creces con el objetivo de la salvación. Ahora, tendría la posibilidad de unirse a un proyecto que sueña con ascender a Primera Federación tras una temporada muy inestable en su banquillo.