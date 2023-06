Roller, orgullo de Villafría

Cuando hace casi 30 años se creó el Oviedo Roller Hockey Club nadie pensaba que se convertiría en la institución que es ahora. Hablar del Oviedo Roller es hablar de tres décadas de vinculación a un barrio, Villafría, a su colegio y a sus vecinos. Todos los días de la semana las calles aledañas al centro escolar son un trajín de maletas con ruedas y palos de hockey. Las 32 fichas de hace 9 años se convirtieron en 117. La cantera es parte fundamental y ahora se quiere ir más allá potenciando la relación entre club y colegio.

En el club los entrenadores transmiten su amor por el hockey a los más pequeños. Son su referente porque el Oviedo Roller es una gran familia. En el club hay hermanos, amigos, primos, niños del barrio, de otros colegios, de otros concejos. Sus referentes no son ni Messi ni Ronaldo, son Pelayo Álvarez, Indira, Jorge, María, Cristóbal, Silvia, Edu, Bea, Pana, Pelayo Aspra… De mayores no quieren llenar estadios de fútbol, quieren llenar el pabellón del colegio de Villafría, haciendo lo que más les gusta: patinar.

Alejandro tiene 5 años y lleva un mes entrenando con Pelayo y Jorge. Hace unos días fue su cumpleaños y tenía claro su regalo: unos guantes, unas rodilleras, una bola y un stick. Cuando entra en la pista con sus compañeros de clase no importan las caídas, solo importan los juegos y las risas. Por eso cada vez más compañeros y compañeras de su colegio han empezado a patinar.

La idea es que esa relación se estreche aún más. El Roller ha propuesto al colegio de Villafría introducir el patinaje en la asignatura de psicomotricidad, como manera de mejorar la motricidad y las relaciones sociales. En sentido inverso, a través de la AMPA, se propone una escuela gratuita para que los niños y niñas tengan más facilidad para iniciarse en el mundo del patinaje al acabar las clases.

Los madrugones de los fines de semana no importan cuando los niños y las niñas salen a jugar. En las gradas, padres, abuelos y tíos que van a disfrutar de un deporte noble. La rivalidad se queda en la pista. En las gradas se anima, se canta y se ríe, porque siempre hay alguien que pregunta: "¿qué pasó? ¿Qué pitó el arbitro?". Y pocos saben contestar.

Equipos femeninos

El Oviedo Roller está muy orgulloso de sus equipos femeninos: sub 13, sub 17 y senior. Es la primera vez que tienen un equipo senior. Fueron subcampeonas de liga y están peleando por entrar en la OK Liga Plata. Categoría en la que jugó este año el senior masculino.

Hablar de hockey en Villafría es hablar de unión, compañerismo, lucha, deporte. Unos valores que los mayores del club transmiten a los más jóvenes. Se pudo ver y sentir en todos los partidos de los senior. El pabellón del colegio de Villafría lleno a reventar para animar a los equipos femenino y masculino. Cuando las chicas jugaron un miércoles a las 9 de la noche contra el Telecable, no había un asiento libre para animar al Oviedo Roller.

Es tal la afición por el hockey en Villafría que los bares de la zona como la Sidrería el Llugarín no tiene bufandas ni del Real Oviedo ni del Real Sporting de Gijón. Las bufandas que cuelgan de sus paredes son las del Oviedo Roller Hockey Club. Los fines de semana cuando el senior jugaba fuera de casa, los aficionados al hockey llenaban la sidrería para animar a su equipo.