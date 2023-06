Samu, un reto de casi dos metros para la defensa del Avilés

El gran peligro del Granada tiene nombre y apellidos. Samuel Omorodion, Samu en el mundo del fútbol, es el hombre gol del conjunto andaluz. A pesar de tener ficha con el juvenil, el delantero melillense, que mide cerca de dos metros, suma 17 dianas esta temporada, siendo el máximo goleador de los granadinos esta temporada, anotando más del doble de tantos que el siguiente. Frenar su potencia va a ser clave si los de Emilio Cañedo quieren volver con un buen resultado de la tierra de la Alhambra.

Iván Serrano va a tener que tener el día inspirado mañana. Aunque el Granada B suele formar con una doble punta, el espigado delantero rojiblanco cae en muchas ocasiones a la banda derecha, zona de influencia del lateral blanquiazul. Serrano, que en ataque siempre firma grandes actuaciones gracias a su velocidad y facilidad para doblar al extremo, tendrá que arremangarse en tareas defensivas para no dejar ni un milímetro a Samu. Cañedo tendrá que ajustar su sistema para que la banda de Fontán sea la dominante cuando el equipo tenga la pelota, para que así el defensor avilesino no tenga que recorrer tantos metros para frenar al nazarí.

Pero Samu no solo amenaza a Serrano. Sus dos metros de altura le convierten en un peligro constante en todas las acciones a balón parado. Morcillo y Mayorga tendrán trabajo extra en todos los córners y faltas al área. Normalmente, la pareja blanquiazul no suele tener problemas en este tipo de acciones, pero el melillense es superior a ellos a nivel de altura, lo que supone un reto a la hora de chocar con él. Álvaro Fernández, guardameta que apunta a ser el titular en el Nuevo Los Cármenes, tendrá que andar con un ojo puesto en el nazarí si no quiere romper su racha de imbatibilidad.

Samu está firmando una temporada espectacular. El delantero del Granada B ya debutó la pasada campaña en Segunda Federación, sumando 67 minutos repartidos en tres encuentros como suplente, pero este año ha marcado la diferencia. Sus 14 tantos en la fase regular le han convertido en el pichichi del Grupo 4 de la Segunda RFEF con tan solo 19 años. Sus buenas actuaciones han hecho que el asturiano José Lana, seleccionador español sub-19, le llamase para disputar dos amistosos el mes pasado ante Mauritania sub-20.

Emilio Cañedo, entrenador del Avilés, quiso quitarle peso al nivel goleador de Samu, pero la realidad dice que todos los focos apuntaran a su espalda. El número 32 tiene la capacidad de decidir él solo la eliminatoria, por lo que el ovetense debe preparar un plan defensivo para intentar minimizar todo su potencial. Tiene compañeros de mucha calidad, como Julio o Martín Solar, pero el melillense puede marcar la diferencia.