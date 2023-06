Despliegue del mejor Avilés: Ocho jugadores y el entrenador del equipo que subió a Segunda en 1990 se reúnen en el Suárez Puerta

"En mi vida hay cuatro días que no olvidaré nunca: el nacimiento de mis dos hijos, el día de mi boda y el día que ascendí con el Avilés". La frase, de Iñaqui Marigil, demuestra lo marcado que quedó en la plantilla del Avilés el ascenso a Segunda conseguido en la temporada 1889-90. El citado Marigil, Lito Montilla, Jorge Cernuda, Manel Menéndez, Segundo Cordero, Joaquín Alonso, Blas García, César Coloma y Vicente González-Villamil, el entrenador, atienden la llamada de LA NUEVA ESPAÑA para reunirse en el Suárez Puerta, campo que "ahora luce mucho más bonito que en nuestra época, con nosotros tenía más barro". Nueve de los integrantes de aquel vestuario que consiguió el ascenso a Segunda División, la última vez que los avilesinos estuvieron en el fútbol profesional, se juntan para mandar un empujón al equipo que lucha ahora por el ascenso a Primera Federación.

"La clave de aquella temporada estuvo en la unión que había entre todos", señala César Coloma, centrocampista. Han pasado más de 20 años, pero ese ambiente se sigue respirando en el aire. Prueba de ello son los abrazos que se vieron nada más llegar al campo avilesino. "Si es que nos tendríamos que juntar más", indica Jorge Cernuda, uno de los más jóvenes de esa plantilla.

Tras ponerse al día le toca hablar al "míster". "César tiene toda la razón. En aquella plantilla había muchos veteranos, que eran del equipo de toda la vida, y se llevaban muy bien. Luego, entraron varios juveniles como Manel o Jorge, y les acogieron muy bien", recuerda González-Villamil, que destaca la profesionalidad de sus jugadores. "Yo llegué en febrero y fue el mejor vestuario de mi carrera. "Eran muy fáciles de llevar", asegura el extécnico.

En la retina de los jugadores blanquiazules hay una fecha marcada: el 13 de mayo de 1989, día en que empataron en casa ante el Racing de Ferrol. "Cuando acabó el partido estuvimos media hora pendientes de la radio, porque si el Getafe pinchaba nosotros ascendíamos", comenta Segundo. Dicho y hecho. "Fuimos al Ayuntamiento a celebrarlo, y dos semanas después, cuando terminó la liga, subimos al balcón vestidos de traje", explica Blas. "Hicimos una cena todos juntos. Fue una noche espectacular", añade Joaquín.

Pero aquel ascenso del Avilés presidido por el inolvidable Pepe Frana no solo se logró por el buen rollo entre jugadores. "Éramos muy equilibrados. Teníamos gol con Joaquín y Toño Velázquez, contundencia atrás, calidad en el centro del campo...", analiza César, algo a lo que se suma González-Villamil. "Los jóvenes sumaron muchísimo. Los Manel o Cernuda dieron un plus de frescura al equipo", señala el entrenador. En los entrenamientos también había mucho nivel. "Éramos muy serios, a pesar de que entrenábamos en unas condiciones muy diferentes a las de ahora. La gente que se incorporaba nueva se ponía rápido las pilas", sostiene Manel.

Aquel año también hubo tiempo para las anécdotas. "Me acuerdo de un partido ante el Compostela, que estaba cayendo una lluvia descomunal. Joaquín tuvo molestias...", empieza a contar González-Villamil. "¿Molestias yo? Si de aquella estaba como un avión", replica Joaquín entre risas. "Puse a calentar a Luis Castro, que era un chaval. Al ver que Joaquín seguía, estuvo calentando casi todo el partido", prosigue el ovetense. "Me acuerdo, me acuerdo. Entró en los últimos minutos y metió el gol de la victoria", recuerda Segundo. "Lo celebró mirándome fijamente. La verdad que lo merecía", bromea el exentrenador.

Ahora, el Avilés actual se está jugando el ascenso ante el Granada B. "Hay que tener cuidado con los equipos andaluces, porque el calor puede jugarte una mala pasada", advierte Marigil. "Lo importante es volver al Suárez Puerta con un buen resultados", afirma Cernuda, que confía en las posibilidades de los pupilos de Emilio Cañedo. "El domingo que viene esto va a ser una caldera. Es importante que venga la afición, porque con su apoyo siempre haces un esfuerzo más", explica Cordero, que vio en primera persona cómo el estadio se volcaba para apoyar a los blanquiazules.

Tras casi dos horas de charla, los veteranos del Avilés quedan emplazados para verse en el partido de vuelta de la final de play-off. "Ya me encargó yo de organizarlo", promete Joaquín. "¿Quién si no? Que ahora es delegado", dice entre risas Lito. "Podríamos quedar después del partido y cenar juntos, como en los viejos tiempos", añade Cernuda. El compañerismo que se respiraba en el banquillo del Avilés sigue vigente a día de hoy, treinta años más tarde.