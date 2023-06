Isi Ros, extremo del Real Avilés, se mostró crítico con su actuación ante el Granada B. El murciano recibió una amarilla en la primera parte y estuvo a punto de ser expulsado antes del descanso. "Tengo que cambiar mi actitud. Últimamente me está pasando y no puedo caer en esos errores", explicó el blanquiazul, que reconoció irse muy cabreado al descanso por "una amarilla que no era". "El míster me habló y me dijo que o cambiaba mi actitud o me cambiaba él", aseguró el futbolista, que prometió no repetir su comportamiento en el encuentro de vuelta.

Sobre el partido, Ros cree que "hemos estado mejor en muchas fases del partido, aunque nos han apretado al final". "Nos vamos un poco a disgusto, pero lo vamos a rematar en casa", afirmó el jugador. Para ello, confía en el ambiente del Suárez Puerta. "En nuestro campo estamos siendo fuertes. Después de la atmósfera que vivimos en el último encuentro, tengo ganas de poder celebrar con la afición", sentenció.