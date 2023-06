Adrián González, tras la derrota de su equipo ante La Unión: "Lo normal es que siga, en pocos sitios voy a estar como en L’Entregu"

Adrián González es de los que pone pocas excusas y afronta lo que pasa como le viene. L’Entregu se quedó sin ascenso a Segunda Federación tras perder 0-2 ante La Unión Atlético. Y punto. "Dice todo el mundo que perdimos por detalles, sí, pero también en la eliminatoria contra el Llanera conseguimos un gol de penalti cuando ya no contábamos con él y eso nos facilitó las cosas, eso también es un detalle, esto es así", explica sobre la derrota ante el equipo del Campo de Cartagena. Ahora, pasadas unas horas del final de la aventura que ha vivido el equipo entreguín, se tomará un descanso y, muy pronto, volverá a pensar en fútbol.

–¿Qué balance hace de la aventura que ha vivido esta temporada con L’Entregu?

–Hemos ido paso a paso, primero nos marcamos el objetivo de jugar el play-off, que la pasada temporada se escapó por poco, y lo conseguimos a falta de tres jornadas. Luego dejamos fuera al Llanera y al Praviano y hemos competido contra La Unión. Sabíamos que era difícil, que es muy complicado subir porque tienes que ser el mejor de tu grupo, con la excepción del Covadonga, que ha hecho un temporadón, y ganar a uno de fuera; pero nos tenemos que quedar con el camino, ver lo que hemos hecho y que todo el mundo nos está felicitando.

–¿Con qué se queda de esta última eliminatoria?

–Con la imagen de la afición. Tenerlo tan cerca y no lograrlo y aun así aplaudir al rival, que pudo celebrar tranquilamente su ascenso en el campo, es algo que no se ve en todos los lados. Es muy difícil saber perder y saber ganar en el fútbol. El Entrego dio una gran imagen al fútbol asturiano y es para sentirse orgullosos.

–El ambiente en el campo fue espectacular.

–Sí, desde el principio, con el "Santa Bárbara Bendita". No pudimos poner la guinda, era demasiado, pero el año siguiente lo intentaremos otra vez.

–¿Qué les faltó para lograr el ascenso?

–Nos faltó una estructura de club mayor. L’Entregu es un muy buen club de la Tercera asturiana, pero no como La Unión. Somos una comunidad humilde para todo y no da para tantos equipos con estructuras tan potentes. Los que las tienen están ya arriba. Ellos tenían seis personas en el cuerpo técnico, diecinueve futbolistas, se entrenan por la mañana y dos nóminas de algunos de sus jugadores son el presupuesto de L’Entregu. No es una excusa. Es lo que nos faltó en esta eliminatoria, en el resto no nos faltó nada.

–Todo el mundo habla bien de L’Entregu. ¿Por qué?

–Son pocos pero se apañan bien. Estamos entre los 6 o 7 mayores presupuestos de Tercera y eso no es algo fácil de conseguir. Hay que trabajar y luchar mucho. Luego te dejan trabajar, nadie te dice nada, te dejan elegir los fichajes.

–¿Seguirá en L’Entregu?

–Oviedo y Sporting creo que tienen los banquillos cerrados (ríe). No queda mucho, todos los entrenadores queremos crecer, pero hay un componente sentimental importante, me voy a dar unos días de relax, pero tengo claro que en pocos sitios voy a estar como en L’Entregu, así que lo normal es que siga.

–¿Habrá continuidad también en la plantilla?

–Mi idea es renovar al 90% de la plantilla. Los dos cedidos, Boza y Pereke, en caso de que no tengan suerte en los filiales de Sporting y Oviedo, que deberían tenerla, nosotros desde luego los recibiremos con los brazos abiertos. Esa es una vía que tenemos que explotar, creo que L’Entregu es buen sitio para jugadores cedidos.