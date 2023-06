Isi Ros fue uno de los nombres del duelo ante el Granada B. El murciano, cada vez que pisaba la pelota, volvía loca a la zaga nazarí. Se le veía con una motivación especial, con ganas de celebrar, y la respuesta estaba en la grada. "Ya fuimos a verlo ante el Gernika en casa y no podíamos faltar ante el Granada B. Lo haríamos mil veces si hiciera falta", señala Fran Quero, amigo de la infancia del murciano y fiel seguidor del extremo.

Su relación empezó a los cinco años. "Nos conocemos de toda la vida. Somos de Las Torres de Cotilla y vivíamos a cinco calles", explica Quero. Todo su grupo de amigos, "Los de Siempre", está muy unido. "Hemos vivido épocas duras en la infancia que nos han unido mucho. Isi perdió a su padre. Hemos estado siempre todos juntos apoyándonos", recuerda el murciano, que destaca que el extremo "es todo corazón". "Hace lo que sea por su familia y sus amigos. Es una persona que está siempre", asegura.

Fran Quero y el resto de amigos de Isi Ros se puso en primera fila del Nuevo Los Cármenes, para poder celebrar juntos en caso de gol. "Nos arrepentimos de no juntarnos con la gente del Avilés. Entramos pronto al campo y ya no nos pudimos mover", afirma Quero, que sufrió la furia de los aficionados del Granada. "Se cebaron con él, pero es algo que le motiva. Los del Granada B le metieron mucha caña", comenta.

No es la primera vez que el grupo de amigos de Quero se sube al coche para seguir a Isi. "Me fascinó el ambiente en el Suárez Puerta. Sabía que el Avilés es un histórico, pero no me esperaba una atmósfera así. Ver cómo apretaba la grada fue espectacular", reconoce Quero, que asegura que su amigo está encantado en la ciudad. "Isi siempre nos decía que la gente de Avilés es súper agradable y cariñosa, y cuando estuve ahí tuve que darle la razón", apunta. De hecho, el extremo ya siente Avilés como su casa. "Se siente como en casa. Tiene lejos a su familia y amigos, pero nos dice que está muy arropado por la gente. Ya nos comentó que quiere seguir en el equipo", revela.

Quero tiene la clave para la vuelta ante el Granada B. "El Suárez Puerta tiene que ser una caldera. Sé que esa afición va a apretar y va a dejar Asturias en buen nivel", desea el murciano, que viajará el viernes a Avilés para apoyar a su amigo. "Lo van a conseguir, estoy seguro", sentencia.