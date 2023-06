David Nicieza no continuará como director deportivo del Gijón Industrial. El gijonés pone punto y final a la etapa iniciada hace un año. El Industrial ha conseguido el ascenso a Tercera RFEF. "Ha sido un año duro por la parte emocional que conlleva trabajar en el club en el que me inicie hace ya unos 30 años. Me voy agradeciendo a todos y cada uno de los técnicos, directivos, jugadores y familias", se despide Nicieza.