Avilés no quiere pasar sed si hay ascenso

Avilés está volcado con su equipo. Todos, desde los más jóvenes hasta los más veteranos, están pendientes de la actualidad del conjunto blanquiazul, que mañana a las 18.30 horas se juega el ascenso a Primera Federación ante el Granada B. No es casualidad que el club haya vendido todas menos 85 localidades de las casi siete mil que pusieron a la venta desde el martes. Hoy a las 10.30 horas se abrirá la tienda del club para vender las últimas entradas. Un lleno absoluto, un día histórico para el fútbol de la ciudad, que viene a los comercios de la zona como agua de mayo. "En la ciudad hay un ambiente que no recordaba en muchos años", aseguran los comerciantes, expectantes para recibir a todos los aficionados que vayan a asistir al encuentro.

"Esta vez hemos sido previsores, no queremos que nos pase como en el partido contra el Gernika", explica Eduardo Mariño, dueño del bar La Llave, enfrente del Suárez Puerta. En el duelo entre los blanquiazules y los vascos, el avilesino estuvo a punto de quedarse sin cervezas en sus neveras. "Llegamos muy justos", comenta el hostelero, gran seguidor del Avilés, que muy a su pesar no podrá estar presente mañana en el campo. "Mientras se juega yo tengo que aprovechar para rellenar las neveras, no se puede estar a todo", bromea.

"Es el equipo de la ciudad, ¿cómo no vamos a ir a muerte con los chavales", se preguntaba Carmen Martínez, que regenta el bar La Terraza del Quirinal. Su local es el sitio que han escogido los miembros de la peña Indeseables para reunirse antes de los partidos, como demuestran las banderas y el colorido que adornan su barra. "Estoy encantado con ellos, son unos chavales estupendos. Crean un ambiente en el bar increíble", señala Martínez, que espera que el Avilés pueda certificar mañana el ascenso a Primera Federación y que los peñistas "vengan a celebrarlos con muchas ganas". Para ello, ya ha hecho acopio de provisiones. "Está vez he planificado el fin de semana con antelación. En el encuentro contra el Gernika tuve que salir al supermercado a comprar bebida, porque estuve a punto de quedarme sin nada", indica.

Marcos Ruiz, dueño del New Dream Sport, ya estaba organizado el dispositivo del domingo. "Vamos a colocar una barra aquí fuera para poder atender a todos los seguidores blanquiazules. ¿Y ves esas neveras de ahí? Son para el domingo, las tenemos que llenar esta tarde", cuenta el avilesino, que justo estaba colocando las banderas del Avilés para que den color a su local. "Las cosas pintan muy bien. Estamos jugando bien, el empate nos sirve… Estoy muy esperanzado", confiesa el avilesino, que pondrá el encuentro en la televisión para todo aquel que no pueda entrar en el Suárez Puerta. Para él, la clave de todo el cambio en el ambiente ha llegado a partir de este septiembre. "El Avilés está haciendo las cosas muy bien. Con todas las promociones de entradas han conseguido mover a la gente, y eso se ve en toda la ciudad", apunta Ruiz, que en el último partido multiplicó sus ventas.

El posible ascenso del Avilés no solo beneficia a la hostelería. "Es algo fundamental para todos. Está demostrado que todos los equipos que militan en una división superior generan mucho más tráfico, en todos los sentidos. Va a ser fundamental para todo el sector terciario de la ciudad", asegura un portavoz de la Unión de Comerciantes de Avilés (Ucayc). Bajo su punto de vista, Avilés es una ciudad muy bien situada desde el punto de vista deportivo, lo que atraerá a mucha gente al campo. "Todo Avilés estará animando", afirma, y pone como prueba todo el decorado blanquiazul que lucen estos días los establecimientos de la ciudad.

"Nos vendría genial, porque tener un equipo en Primera Federación hace que se mueva mucha más gente en la ciudad", concuerda María José Acedo, que regenta la mercería Anuka. Ella este domingo no sentirá mucho el crecimiento en sus ventas, ya que tendrá su local cerrado, pero muestra su apoyo al equipo de la ciudad. "Sería una alegría para todos que el Avilés consiguiese ascender", señala.

Ahora queda lo más difícil, que los pupilos de Emilio Cañedo consigan hacer historia mañana a las 18.30 horas en el Suárez Puerta.