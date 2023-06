"Acabamos de hacer algo histórico que no sé si se repetirá, hay que celebrarlo bien"

Lo único que no va a echar de menos de su vida como jugadora de hockey sobre patines son los viajes en autobús ("son un rollo"). Pero Natasha Lee (Malasia, 13 de julio de 1988), reconoce que le va a costar dejar atrás la competición y el vestuario del Telecable. Se marcha, eso sí, en lo más alto, liderando en la pista a un equipo que ha hecho historia, conquistando los cuatro títulos en juego de la temporada. "No sé si se volverá a repetir", admite Lee, que opina que la entidad está en el momento idóneo de dar el salto si cuenta con apoyos suficientes. Pero para eso, precisa, hace falta tener un pabellón donde meter más gente. "Nos están cortando las alas", aclara la jugadora, con estudios de Fisioterapia, que prefiere disfrutar unas semanas de todos los éxitos antes de ponerse a pensar en su futuro laboral.

–¿Ya ha digerido el nuevo éxito?

–Todavía no, estamos como en las nubes, no somos conscientes de todo lo que hemos logrado. Pero estamos muy felices y está bien, hay que celebrarlo mucho porque lo que hemos hecho es histórico.

–Puede parecer arrollador haber conseguido cuatro títulos, pero las semifinales y la final de liga han estado muy apretadas.

–Todos los partidos contra el Palau son diferentes, pero siempre intensos y difíciles. Al final, cuando te enfrentas tantas veces con el mismo rival tienes que hacer planteamientos diferentes, y el que ganamos en casa no tiene nada que ver con el de ayer (por el del viernes). En este partido no fuimos con el planteamiento de ir tú a tú, les tocó a ellas llevar la iniciativa, y nosotras pensábamos que podíamos defender bien y romper a la contra.

–¿Cuándo vio claro que iban a ganar también la Liga?

–Creo que en ningún momento. Bueno, cuando quedaban dos segundos (se ríe). La verdad que el equipo llegó al final muy justo de físico pero con la moral muy alta. Ganar los títulos como los ganamos te hace tener la cabeza bien, y eso fue lo que nos ayudó a tirar ayer, por ejemplo.

–No se puede retirar estando más arriba. ¿Se arrepiente de haber tomado esa decisión, aunque sea un poquito?

–(Se ríe). Al final la decisión está tomada con serenidad. Siempre te arrepientes porque nunca quieres dejarlo, pero lo que tenía claro era que quería acabar estando bien, en un óptimo estado de forma, después de que el año pasado lo pasara realmente mal. Rompí el cruzado y estuve fuera cuatro meses.

–¿Cuál ha sido el secreto de este equipo para ganar todo lo que se le ha puesto por delante?

–Es un trabajo de hace un par de años. El año pasado llegamos a todas las finales y nos faltó la guinda del pastel, y además fue muy duro perder la Copa de Europa en casa, pero nos reforzó para este año. Con mi lesión, la de Angy... se quedaron con cinco jugadoras y era muy difícil. Este año teníamos a todo el mundo recuperado y somos un equipo muy competitivo.

–Para un equipo acostumbrado a ganar, hubo años de relativa sequía, y ahora de repente llueven los títulos...

–Esto es deporte, pero es verdad que la gente estaba muy malacostumbrada. Es muy difícil llegar a una final, pero el año pasado parece de suspenso pese a llegar a todas las finales y este año es de matrícula, y tampoco es así. La verdad es que todas las finales nos fueron bien, llegamos bien, y eso ayuda. Acabamos de hacer algo histórico que no sé si se volverá a repetir.

–¿Se acuerda de sus inicios en el mundo del patinaje?

–Empecé como una extraescolar y luego pasé por diferentes fases. Primero era una cría que jugaba a lo que le gustaba, como sus amigos. Luego llegó una fase en la que me lo tomaba como si fuera mi trabajo, y ya una tercera fase como la de estos últimos años, en los que me dediqué de manera semiprofesional. Yo siempre jugué y disfruté del hockey, desde que era una cría hasta ahora. Lo disfruto todos los días, pero lo respeto como una profesional. No me puedo separar del hockey, es mi pasión.

–Entonces, va a echar de menos la adrenalina de la competición.

–Sí, seguro, la competición me gusta de toda la vida, y no solo en el hockey, también en general. También echaré de menos el vestuario.

–A qué se va a dedicar ahora? ¿Seguirá vinculada al hockey?

–No lo sé. De momento vamos a festejar, esto hay que celebrarlo bien. Por fin tenemos tiempo para celebrarlo todo, que no tuvimos tiempo porque enlazábamos una competición con otra. Que sea una buena despedida, y luego a pensar en el futuro. Ojalá sea cerca del deporte, del hockey y de Gijón, es lo que más me gustaría, lo que pasa es que tengo que pensar que hay que vivir de algo. Mi formación es de fisioterapeuta, a ver qué pasa.

–Después de más de 20 años en el club, nadie mejor que usted para hablar de la evolución que ha experimentado el Solimar.

–Ha crecido muchísimo, en el número de personas, en el crecimiento de jugadores... Al principio era una familia, todas las madres ayudaban, eran las que gestionaban los viajes, costeaban los padres. Ahora es más grande, empieza a tener un poco más de estructura. Ahora es un club deportivo, pero lo que le diferencia es que no rompimos con la filosofía original, de que toda la gente disfrute. No solo es dónde estás, sino lo que sientes. Todo el mundo que viene al club se engancha por eso, es lo que nos diferencia.

–¿Por dónde pasa el futuro de este club deportivo con espíritu familiar?

–Esperemos que se haga un club de referencia de verdad. Tenemos cierta relevancia porque ganamos, pero el club tiene que costeare muchas cosas y su margen de crecimiento está limitado. A nivel institucional está claro que necesita tener un pabellón acorde para poder crecer bien. El club está muy metido en el barrio pero no podemos hacer campaña de socios porque no tenemos dónde meter a la gente. Nos están cortando las alas.