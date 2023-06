Cañedo repetirá el equipo de Granada

Emilio Cañedo, entrenador del Real Avilés, no va a cambiar sus planes. Todo apunta a que el técnico ovetense confiará en los once jugadores que se impusieron en el último encuentro en casa ante el Gernika por 3-0 y que batallaron en Granada para conseguir un valioso empate. La única duda está en el centro del campo. Natalio lleva entre algodones toda la semana, pero apurará para no perderse la gran final. Ayer se entrenó sin problemas.

La portería será para Álvaro Fernández, el gran seguro blanquiazul durante estos play-off. En defensa Morcillo y Mayorga tendrán la difícil tarea de frenar a Samu, el gran peligro del Granada B. Para ello estarán escoltados en las bandas por Javi Fontán e Iván Serrano. La sala de máquinas estará comandada por Edu Cortina, que jugará como único pivote, con el mencionado Natalio y Jorge Fernández por delante. El tridente ofensivo estará formado por Alorda e Isi Ros, que, como en Granada, intercambiarán sus posiciones, y Primo en la punta de ataque.