El deporte avilesino, unido por el ascenso

"Da gusto ver el ambiente que hay estos días en la ciudad, Avilés está volcada con el deporte". El Real Avilés se juega hoy a partir de las 18.30 horas su ascenso a Primera Federación y, como no puede ser de otra manera, todo el deporte avilesino respalda a los blanquiazules. "En mi vida vi colas para comprar entradas en el campo, es alucinante", aseguran los responsables de los principales clubes de la ciudad, ilusionados con una promoción que está a escasas horas de decidirse.

"Si veis que os aburrís en el campo os podéis acercar, que nosotros vamos a tener puntos de sobra", bromea María José Ondina. La presidenta del ADBA organiza hoy un torneo baby-basket con cerca de 700 niños. "Se va a colapsar la ciudad con tanto deporte", comenta Gerardo González, presidente de la Atlética Avilesina. Ambos dirigentes son las dos caras del ascenso. Ondina consiguió que sus jugadoras subiesen a Liga Femenina 2 tras, como el Avilés, jugarse la promoción en Granada. "Es algo muy difícil de conseguir", asegura la avilesina, que no se atreve a dar consejos a la plantilla blanquiazul de cara a celebrar el objetivo cumplido. "Cada uno lo disfruta de la mejor manera posible, seguro que va a ser un día grandioso para el club", asegura.

La otra cara de la moneda la pone la Atlética Avilesina. Los pupilos de Juan Muñiz pelearon hace dos semanas en La Magdalena el ascenso a la División de Honor Plata de balonmano, pero se quedaron con la miel en los labios. "Es deporte. Por desgracia se pierde más que se gana, pero hicimos un gran año. Pero lo que importa es ascender o ganar títulos", reconoce González, que, como buen blanquiazul, estará hoy presente en las gradas del Suárez Puerta. "Hay que poner en valor todo el trabajo que hay hasta llegar a este punto. Han hecho una labor excelente", comenta.

"Se nota que la ciudad está muy ilusionada", reconoce Juan Carlos Paramá, presidente del Avilés Tenis de Mesa. Él no podrá estar presente en el Suárez Puerta, ya que tiene un torneo en Luarca, pero sus ánimos estarán con Emilio Cañedo y los suyos. "Pase lo que pase se ha puesto una semilla. Se nota que hay un cambio en la dinámica del club. El ambiente es muy diferente al que se vivía el año pasado", afirma el avilesino, que cuenta una anécdota. "Algunos padres ya me han dicho que no podrán asistir al torneo porque van a ir al partido del Avilés. Parece increíble", revela Paramá.

"Llevaba muchísimo tiempo sin ver a nadie con la camiseta del Avilés por la calle y ahora es algo cotidiano", expone Ángela Díaz, presidenta del Aquatico Avilés Solras. "Si hasta en los bares ahora ves que la gente pregunta por el equipo, lo que antes era algo impensable", añade Josu Alonso, jefe de comunicación del Judo Avilés. Ambos concuerdan en que ahora hay una ilusión diferente en la ciudad. "La gente se ha olvidado de todo lo que hubo durante estos años y se está centrando en disfrutar", señala Díaz, que cree que todo este boom va a sentarle como agua de mayo a la ciudad. "El impacto económico y todo el movimiento que hay de gente seguro que les viene fenomenal a todos", indica.

"Va a ser un día que quede para la historia de Avilés", concuerdan los cinco responsables, que esperan que este renacer del deporte avilesino sirva para que más niños se animen a unirse a sus clubes. "Que todo salga bien y consigan ese ascenso", finalizan, esperanzados con el futuro de un Avilés que está devolviendo la ilusión a la ciudad.