José Luis Souto: "Hemos crecido, pero es sangrante el tema económico; vivimos temblando"

Lo del Gijón Solimar, Telecable a efectos de patrocinio, es pelear. Una lucha constante, día tras día, contra las limitaciones y los problemas de un club que ha crecido por encima de sus posibilidades estructurales. Por eso, recalca su presidente, José Luis Souto (Lugo, 1959), es importante disfrutar de días como el de ayer, con la ciudad rendida a los pies del equipo campeón. Hoy tocará levantarse y volver a pelear.

–¿Qué le dice haber conquistado los cuatro títulos en la misma temporada, algo que ningún club había hecho hasta la fecha?

–Lo que me dice es que hemos conseguido un imposible. No sé cuándo se volverá a conseguir esto. De todas formas, no deja de ser una anécdota, lo importante es estar arriba siempre. El año pasado lo disputamos todo, estuvimos en las finales, y no ganamos nada. Eso este año lo sufrió el Palau. Depende del año.

–Pero ganar siempre da más visibilidad, ¿no?

–Sí, por supuesto. Notas que te vayan bien los resultados, marcan un poco el camino. La gente se acuerda solamente del resultado, ya pasó mucha gente para hacerse socia. Somos cuatro amigos que estamos ahí y tenemos muchísimas carencias, así que es buena cosa que hablen de ti. Lo que pasa es que no sabemos cuantificar eso a la hora de pedir.

–Cuatro amigos serían cuando empezaban.

–Sí, desde luego, empezamos hace 28 años con un grupo de críos y crías y la cosa fue creciendo mucho, gracias a que tuvimos la suerte de que en ese grupo inicial había chicas a las que se les daba muy bien y empezaron a ser referente del deporte femenino. Se empezaron a conseguir cosas, antes lo acaparaba todo el Voltregá y poco a poco nos fuimos acercando, lo que hizo que se acercasen críos y crías a jugar. Una de las ventajas de La Algodonera, que no dejaba de ser un inconveniente también, es que era un sitio abierto, visible, no es un pabellón. Pasamos de ser una cosa de cuatro amigos que nos conocíamos todos a un grupo muy grande, no conozco a la mayoría de los padres. Tenemos la oficina al lado y cuando me voy a tomar el café doy la vuelta a la manzana para no pasar por delante, porque están los padres y dirán: "mira este prepotente, que no saluda". Y es que no los conozco.

–Ahora se queda pequeña La Algodonera.

–Se empezó con un grupo muy pequeño, de diez o doce, que cogió Fernando (Sierra). Entrenaban en un colegio en la avenida del Llano, y el reto para dar el aprobado a los jugadores era que bajasen por una rampa sin caerse. Ahora mismo hay entrenando 130 o por ahí, pero no tenemos infraestructura, aunque se mejoró cerrando. Ya están entrenando en la pista a veces dos equipos, que no debieran. En Gijón para el hockey solo están Mata Jove y La Algodonera.

–¿Y cuál es la solución?

–La solución pasaría por utilizar más Mata Jove. La Algodonera, aunque el cierre está bien y no entra agua, que era su problema principal, no deja de ser una pista exterior que sufre el frío. Además, tiene unos vestuarios asociados a cien metros, pero no dejan de ser unos bajos de una comunidad de vecinos. Estamos expuestos a que cualquier día nos digan que no se pueden usar y a ver qué hacemos. En Mata Jove, aparte, hay otros clubes de otras disciplinas. Y hay que recordar que en Gijón se paga por el uso de las instalaciones. Entrenar y jugar en Mata Jove nos supondría de 12 a 15.000 euros más al año. En La Algodonera tenemos prioridad. Se comparte con algún club que está naciendo de hockey línea, ahora les toca a ellos sufrir, entrenar cuando nosotros no queremos.

–También les lastra el escaso aforo de Mata Jove para los partidos.

–Sí, y es un tema más complicado, que pasa por actuaciones urbanísticas del Ayuntamiento. Están estudiando la posibilidad de ampliar las gradas haciendo una obra en un lateral o en un fondo. El problema de Gijón es que, salvo el de La Arena, que esta muy deteriorado ya, no hay instalaciones deportivas de 800 espectadores. Son todos igual de pequeños y luego está el Palacio, que no es asumible. Cuando lo usamos hay que montar expresamente una pista que después se tira a la basura, un despilfarro.

–El primer equipo es capaz de superar todos los retos en la pista, pero parece que al club le quedan muchos fuera de ella.

–Montones de ellos. El senior masculino, por ejemplo, está militando en la tercera categoría, la OK Bronce. Sería deseable subirlo, pero estamos con el problema del dinero. Podríamos tener por méritos deportivos un equipo en la Plata femenina, pero los desplazamientos son inasumibles, muy largos.

–Lo dice con escozor.

–Es que el tema económico es sangrante. Tenemos jugadoras que dedican su tiempo probablemente más que en otros deportes como el fútbol, y no se puede decir ni que sean semiprofesionales, si nos fijamos en el dinero. La jugadora que más esta cobrando, y hablamos de una en concreto, cobra el salario mínimo interprofesional. Calculamos varias veces lo que costaría tener asegurada a toda la gente, y solo en cotizaciones supondría 60.000 euros al año. Vivimos temblando con el dinero, estamos viviendo de un préstamo garantizado con las subvenciones, que es un tema que hay que arreglar. No se pueden cobrar cuando queda un mes para acabar la temporada.

–¿Y a nivel de estructura de club?

–Se saca con mucho esfuerzo, pero estamos igual. A veces para pagar 200 euros a un monitor le dices que tiene que esperar. La gente sabe lo que hay y lo asume, pero no puedes conseguir que la gente permanezca. Hace poco se marchó el administrativo, que encontró un trabajo digamos decente en Madrid, y menudos problemas tenemos ahora.

–¿Progresa la reclamación de los clubes al Principado para tener más ayudas?

–Es una cosa muy lenta, pero se trata de avanzar, se va en buena dirección. Nosotros expusimos la situación del deporte asturiano a todos los partidos, porque las ayudas del Principado no hay por dónde cogerlas. Para todos, Asturias da menos subvenciones que alguna comunidad a un solo club. En Presidencia nos prometieron que lo van a actualizar.