El Telecable Gijón, en la cima con todo por hacer

No puede llegar más alto. Es improbable que el Telecable Gijón vuelva a repetir una temporada como esta, siendo el primer club que conquista en un año los cuatro títulos en juego (Supercopa, Liga Europea, Copa de la Reina y OK Liga), pero lo que es seguro es que más no va a conseguir. Lo ha ganado todo. Pero en la base de esta cúspide deportiva extraordinaria se levanta un club con muchas carencias y limitaciones, pese a su fuerte enraizamiento social. A continuación se mencionan las asignaturas básicas pendientes del club que está en boca de todos.

Infraestructura insuficiente para una base que quiere crecer. El Telecable Hockey controla cerca de 130 jugadores de categorías inferiores, que solo tienen La Algodonera para entrenar. Aunque la instalación ha mejorado con el paso de los años (ahora luce un cierre completo que evita que entre el agua), es claramente insuficiente e impide captar más críos. La solución sería poder utilizar también de forma intensiva el pabellón de Mata Jove, pero ahora eso es inviable porque es utilizado por otros clubes de la zona. Solamente una reubicación de estas otras entidades, por ejemplo en el pabellón ideado donde el campo de rugby, permitiría un mayor uso al Telecable. Una opción que obligaría también a buscar terreno para la cantera de La Calzada Rugby. Y aun en el mejor de los escenarios, hay un problema no menor: el alquiler del pabellón. Su uso intensivo obligaría a un incremento notable de la partida para tal fin. Sin espacio para más socios pese a los éxitos. Estos días es habitual que la gente se acerque al club preguntando por la posibilidad de hacerse socia. La respuesta es que no hay sitio. En Mata Jove solamente caben cerca de trescientos espectadores, lo que supone un freno importante para la expansión social y económica del Telecable. Había un plan municipal para ampliar la instalación y su aforo, pero de momento no hay nada concreto. Será un asunto que tenga que hablar el club con el nuevo equipo de gobierno municipal. Endeblez de la estructura interna. El paso necesario para el progreso de los clubes deportivos es siempre su progresiva profesionalización, la ampliación de su estructura de funcionamiento. Aunque la situación ha mejorado notablemente en el Telecable desde que se fundara hace 28 años, queda mucho más camino por delante que el recorrido hasta ahora. Empezando por el estatus de las jugadoras, porque tener una plantilla más profesionalizada supondría decenas de miles de euros adicionales. Lo mismo se puede decir de la gente que trabaja en otros departamentos. Las tres patas que sostienen el banco necesitan más firmeza. Ahora mismo, el Telecable se sostiene en tres patas, que tienen aproximadamente el mismo peso en el presupuesto: los recursos propios, los patrocinadores y las subvenciones. Aunque el primer apartado es mejorable si se consiguiera, por ejemplo, un mayor aforo, suele ser una cantidad constante que tiene poco riesgo de caer drásticamente. Sin embargo, la pérdida del patrocinador principal, que firma año a año, supondría un golpe muy duro para el club. En cuanto a las subvenciones, el Telecable es uno de los impulsores del colectivo de clubes que persigue un aumento de las ayudas que ofrece el Principado al deporte de élite. Los chicos ganan el Villa de Gijón

El equipo masculino del Telecable, que juega en la OK Bronce, se proclamó campeón del XXIX Torneo Tartiere Auto Villa de Gijón tras vencer en la final al HC Borbolla gallego por 5-0. Tras unos minutos iniciales de igualdad en Mata Jove, el conjunto local se hizo con el dominio y decantó el partido con dos goles en un minuto, obra de Adrián Varela y Hugo Cortés. Con ese resultado se llegó al descanso. En la segunda parte el Borbolla salió algo más decidido pero el Telecable resistió en los peores minutos y goleó en los minutos finales con tres nuevos tantos de Adrián Varela, dos, y Hugo Cortés, que hacía el segundo personal. En el partido por el tercer y cuarto puesto se impuso el HC Montbui barcelonés al Oviedo Booling por 4-6. Por el Booling marcaron Jorge Martins, Pelayo Menéndez, Diego Pérez y Rubén Pérez.