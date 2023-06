El Alimerka OCB lo tiene todo por hacer: sin confirmar el entrenador y con un solo jugador contratado

El motor del Alimerka Oviedo Baloncesto en los meses de junio va al ralentí, y este año no podía ser menos. Con prácticamente todo por decidir (incluida la continuidad del entrenador, Guillermo Arenas), el club se está dando un tiempo para que la temporada del susto deje su poso y para cuantificar sus recursos económicos antes de ponerse a reconstruir el equipo.

La lógica indicaría que después de una temporada así el club quisiera hacer renovación total de la plantilla. Y es altamente probable que así ocurra, pero será, como le suele suceder, porque los jugadores encuentren un acomodo mejor. El OCB tiene con contrato a Adrià Domènech y estaría dispuesto a renovar a algunos de sus compañeros. A continuación se presenta el balance y la situación de los quince jugadores que acabaron la campaña en el club.

Entre los bases, es seguro que no continuará Marc Peñarroya, que vino cedido por el Manresa y que ha vivido una experiencia impagable. Compañero de Domènech en la selección española sub-20, con 19 años se vio en la necesidad de ser primer espada y no se arrugó. Fue indispensable y en algunos partidos, decisivo. Mucho más avanzada la liga llegó Fabio Santana, que pareció un jugador mucho más amarrado en su segunda etapa en la entidad. Lastrado por las dudas en el lanzamiento de larga distancia, no mostró su mejor versión hasta los últimos partidos. En principio, no seguirá.

En el puesto de creador exterior, tan importante en el baloncesto actual, el equipo ha tenido un poco de todo. El más fiable durante toda la campaña ha sido Romeo Crouch, un rookie que ha cargado con el equipo a sus espaldas. Tuvo problemas para asumir una liga tan física, pero en general ha sido el anotador exterior más fiable. No solamente no se encogió, pese a ser un debutante, sino que tomó la responsabilidad en los peores momentos, a veces de forma precipitada. El club vería con buenos ojos su continuidad.

Sobre el papel, el islandés Thorir Thorbjarnarson era el valor más seguro de la línea exterior, un hombre al que entregar el balón en los momentos calientes. No siempre fue así.

El presupuesto frena posibles renovaciones

La temporada empezó torcida para Thorbjarnarson, con una lesión que le impidió debutar hasta que el equipo ya presentaba un balance desolador. Estuvo irregular, por momentos resolutivo y en otros errático, pero fue el lanzador exterior más fiable y sus mejores partidos coincidieron con los del equipo. En el club se cree que, una vez conocida la LEB Oro, su segunda temporada en la liga sería mejor, pero su continuidad no será nada fácil.

De Chuso González nadie puede discutir su entrega. Jugador al que se le suele pedir defensa y lanzamiento de rachas, utilizado normalmente como revulsivo, las carencias y lesiones en la línea exterior le han llevado a tomar mucho más protagonismo en el OCB. Incluso hizo funciones de base. No es probable que siga.

Si hay un jugador que ejemplifica la mala temporada del Alimerka Oviedo es Nigel Pruitt. El alero estadounidense con pasaporte alemán estaba llamado a ser el máximo anotador, avalado por sus números en la BNXT, la liga de Bélgica y los Países Bajos. No empezó mal la pretemporada, pero poco a poco se fue nublando hasta ser incapaz de meter un mísero triple. No continuará.

El OCB le dio la oportunidad de reengancharse al baloncesto a Durand Scott, que llevaba dos años apartados de las canchas por problemas familiares. El neoyorquino de raíces jamaicanas, aun lejos de su mejor versión, dejó destellos de clase y una entrega defensiva muy de agradecer. Lo normal es que un jugador como él encuentre ofertas mejores.

A medias se quedó también Ángel Comendador, el alero cedido por el Estudiantes. Tiene un físico prodigioso, con altura, envergadura y potencia para la élite, pero carencias técnicas evidentes, especialmente en el tiro. Dio buenas rotaciones, pero insuficientes porque lo que necesitaba el equipo él no lo podía aportar. No jugó el tramo final al sufrir una grave lesión de ligamento cruzado anterior y acaba su cesión.

Adrià Domènech es el único jugador con contrato en vigor para la próxima campaña, en la que el club confía en sacar mejor rendimiento de sus condiciones. Su participación fue a menos, incluso desapareció de la rotación inicial de Guillermo Arenas, hasta que con la lesión de Arteaga dio un paso al frente y jugó sus mejores minutos.

Clevon Brown fue una de las sorpresas positivas de la liga. Tardó en llegar pero se hizo notar por su físico cerca del aro, que le llevó a ser el máximo taponador de la LEB Oro. Si encontrara una mínima regularidad en su tiro miraría alto. El club estaría encantado de su continuidad, pero tendrá mejores proposiciones.

También fue positiva la temporada para Marc Martí, que con la llegada de Arenas demostró estar totalmente recuperado de su lesión de rodilla. Fue clave, además, tras la lesión de Arteaga. La entidad pretende prolongar su estancia.

Poco hay que añadir de Oliver Arteaga, que abandona la entidad convertido en el jugador más carismático del OCB. A sus 40 años, realizó un temporadón hasta que se lesionó al final.