Astu, exdirector deportivo del Avilés: "Este proyecto va a ir para arriba y en el futuro me gustaría volver"

Jorge González, «Astu», ya no ejerce como director deportivo del Avilés. Lo hizo hasta ayer, día en el que puso fin a dos años trabajando en un club que ha dado un salto enorme y que se quedó a un paso del ascenso a Primera Federación. La derrota (0-2) el domingo en el Suárez Puerta ante el Granada B impidió que le pusiera la guinda a esta gran etapa.

–¿Qué balance hace de estos dos años en el Avilés?

–Positivo. Hemos conseguido colocar en un buen lugar al Avilés dentro del panorama nacional, un club que era recordado solo por trayectorias anteriores y que ahora, en España, lo ven como un proyecto atractivo, jugadores, entrenadores y directores deportivos. Solo nos faltó la guinda del ascenso.

–En este tiempo se le ha conseguido dar la vuelta por completo a la imagen del Avilés.

–Ha costado mucho trabajo. Desde el primer día, por lo que había pasado con propietarios anteriores, fue complicado y ahora muchos jugadores quieren venir. Ha sido un trabajo de todo el mundo dentro del club.

–¿Por qué sale del Avilés?

–Está decidido desde hace dos meses, necesitaba oxigenar la cabeza y, además, quería irme bien. Ha sido una exigencia exagerada, tengo 35 años y ha habido momentos en los que he pensado dejar el fútbol. Necesito descansar. Solo iría a un proyecto muy importante porque de lo contrario seguiría aquí en el Avilés. El presidente (Diego Baeza) es amigo y lo ve bien. Me gustaría volver en el futuro, es lo que quiero.

–¿Tiene claro ese regreso?

–Sí. Ahora era necesario salir, creo que he hecho mi trabajo, pero claro que quiero volver. Creo que este proyecto va a ir para arriba, va a llegar al fútbol profesional y tonto no soy, claro que me gustaría estar ahí.

–¿Qué le hace pensar que pronto el Avilés estará en el fútbol profesional?

–La base de aficionados que se ha creado, los aficionados son la base de los proyectos, la masa social es lo principal, no solo por lo que puedan animar en los partidos, que también, sino por los ingresos y los beneficios que eso supone. Es lo que se necesita para crecer. El dueño se desvivió, no solo puso dinero, se implicó para que la gente volviera al campo y algo así no lo hay en muchos sitios.

–¿Se esperaba cuando empezó que llegaría un día en el que el Suárez Puerta se llenara como en el último partido de la temporada?

–Cuando llegamos apenas venían 500 ó 600 personas, era una pena, se oía el vacío. El otro día si ponemos más asientos los llenamos. Estuve en su día en el Unionistas, en Salamanca, y el crecimiento fue más despacio. Lo del Avilés ha sido brutal. Si la mitad de esa gente se hace socio, más lo que aporta la directiva y lo que pueda aportar el Ayuntamiento se puede hacer un proyecto muy ambicioso.

–¿Dónde estará la próxima temporada?

–He tenido llamadas, de momento nada concreto. No voy a dejar el Avilés para irme a un sitio igual o peor. O cambia mucho la cosa o me toca descansar.

–En esta etapa le hemos visto también de entrenador. ¿Prefiere ser director deportivo?

–Lo de ser entrenador fue inesperado. Lo acepté, no fue bien, me vino todo encima: entrenar, ser director deportivo, preparar los viajes... Lo de ponerme de entrenador fue una decisión que no fue acertada. De director deportivo es como mejor me desenvuelvo. Quizás, en un futuro me gustaría entrenar, hoy prefiero de director deportivo, pero soy una persona cambiante.

–¿Ha participado en la planificación del próximo curso?

–He dado mi punto de vista y creo que lo tendrán en cuenta, sé que Diego (Baeza) me escucha.

–¿Les recomienda que haya continuidad?

–Sí, empezando por el cuerpo técnico y a partir de ahí los futbolistas.

–¿Le diría algo al próximo director deportivo?

–No me atrevo a dar consejos, pero solo que hay que atreverse a tomar decisiones, es mejor equivocarse que dudar. Si en el mundo del fútbol ven a alguien débil se lo comen.

–¿Sabe quién será?

–No lo sé yo ni lo sabe todavía el club. Tienen muchos ofrecimientos.