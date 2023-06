Polémica en el surf asturiano: el Principado no costea una equipación con los colores de la región a los deportistas que van al campeonato de España

El presidente de la Federación de Surf del Principado de Asturias, Jesús Espina, pide "un deporte digno en Asturias" y que no suceda lo que, denuncia, le va a pasar al equipo de la región en el campeonato de España que se va a celebrar entre los próximos 25 y 28 de junio en Valdoviño (Galicia): "La Federación de Surf del Principado de Asturias (FSPA) va a acudir al campeonato de España por autonomías sin una equipación representativa de nuestra región después de que este año se la denegasen en la dirección general de Deportes repetidas veces; para ser exactos, tres".

El presidente de la entidad, en un comunicado, afirma que la razón que le dan desde la dirección general de Deportes, "como excusa", es que "la aportación anunal recibida a modo de subvención por la FSPA debería de ser suficiente". Algo que Jesús Espina considera que implica un desconocimiento de la realidad de este deporte en el Principado: "La realidad de la Federación es muy diferente y desconocida, a vista de sus insistentes negativas, por los dirigentes de la dirección general de Deportes del Principado".

A continuación, Espina concreta a qué destinan su presupuesto: "El presupuesto destinado a una federación que incluye no solo surfing, sino otras tantas modalidades, como longboard, bodyboard, SUP, Kneeboard y surfing adaptado para personas con alguna discapacidad, con difrerentes categorías por edades cada una, es a todas luces insuficiente para cubrir todos los gastos que supone organizar seis pruebas anuales del circuito asturiano, una liga nacional de bodyboard, el University Surf Fest, tres ligas SUP de la Federación Española, campeonato de España Sup olas y longboard, dos campeonatos de Europa de longboard y tándem".

Y no solo eso. El presidente de la Federación explica que también tienen que asumir "el transporte, alojamiento y las dietas de los jueces de todas las pruebas antes mencionadas y de los competidores y staff técnico de en el campeonato de España de Valdoviño, un total de 30 deportistas y técnicos". En consecuencia, denuncia Espina, "nos es imposible subsistir con ese presupuesto y nuestra intención de motivar e impulsar el surf y sus diferentes modalidades se ve mermada año tras año por esta desconsideración".

También habla Espina de la diferencia que hay con otras comunidades autónomas al respecto de la equipación para un torneo de esta naturalez: "El resto de provincias españolas participantes en pruebas de carácter nacional como la de Valdoviño sí equipan a sus deportistas cuando van a representar a su región". En consecuencia, el responsable federativo califica de "triste y desafortunado" que sea Asturias "la única de España que no lo hace". Sobre todo, teniendo en cuenta, añade Espina que "las cuantías anuales que otras regiones españolas con muchos menos practicantes destinan a su federación de surf (en Asturias se cuenta con entre 15.000 y 20.000 practicantes de todas las modalidades), la nuestra ocupa el último lugar".

Espina asegura que el trato dispensado por la dirección general de Deportes está siendo "injusto" y que supone que "se está dejando de lado a todos los surfistas asturianos". Como conclusión, Espina asegura que "el Principado debería estar a la altura de los ciudadanos a los que representa, dotar a nuestra federación de surf con una equipación que represente nuestro orgullo de ser asturianos, nuestra fuerza y nuestra lucha incansable y con una cantidad económica que evite que tengamos que poner dinero de nuestros propios bolsillos para subsistir, como ha ocurrido en numerosas ocasiones".