Éxito del motor asturiano en Galicia: Cohete y Ruiloba dominan la primera jornada del rally de Orense

Los pravianos José Antonio Suárez, "Cohete", y Diego Ruiloba dominaron ayer la primera etapa de la 56.ª edición del rally de Orense. Cohete acabó la primera jornada del rally primero y Ruiloba, segundo. La prueba gallega reunió en su salida a los principales pilotos del supercampeonato de España. José Antonio Suárez "Cohete", con el Skoda Fabia RS Rally2 del equipo Recalvi, cerró el día mandando en la clasificación habiendo marcado tres scratchs, seguido a casi 30 segundos por Diego Ruiloba, la joven promesa asturiana de 22 años que corre con el C3 Rally2 del equipo Citroën Rally Team. Tras la disputa de los seis primeros tramos cronometrados, Cohete y Ruiloba van seguidos por el catalán Jan Solans, tercero, con el Hyundai i20N Rally2. Ruiloba no solo ocupaba la segunda posición, si no que se permitió el lujo de cuando marcó el scratch rebajar el crono realizado por Cohete en la cuarta cronometrada. El joven piloto asturiano, que ya es la revelación de la temporada, está confirmando todo lo bueno que se le percibía desde que ganó de manera consecutiva la Copa Suzuki, la Junior, la monomarca regional 208 y la Peugeot Rally Cup Ibérica. Muy rápido, y yendo siempre de menos a más, confirma que subirlo a un coche potente de cuatro ruedas motrices no era un riesgo.

Por su parte, líder del campeonato de España de Rally, Suárez Cohete está recuperando el ritmo que le dio tantas victorias y hoy afrontará la segunda y última etapa que consta de seis tramos cronometrados encabezando la clasificación y camino de la victoria.