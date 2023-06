"Con la guerra de Ucrania el precio de la munición se multiplicó por tres"

Julio Baizán es desde el pasado miércoles el nuevo presidente de la Sociedad Gijonesa de Tiro (Sogito), club de referencia en Asturias ya que cuenta con 600 socios y unas instalaciones en La Pedrera que están entre las mejores de España. Baizán sustituye en el cargo a Piedad González, quien dirigió la sociedad en los últimos 13 años en los que logró avances muy importantes, especialmente en la mejora de instalaciones.

–¿Por qué se presentó a las elecciones?

–La presidenta, Piedad, después de 13 años, tomó la decisión de dejarlo y dedicarse a lo suyo, así que se convocaron elecciones, aunque sigue muy involucrada en el club. Yo llevo 27 años en el club, soy el socio 471, pero iba a tirar y punto. Pero me proponen que me presente y tras hablarlo con ella decido dar el paso. Logro los avales (60) y otra persona que había decidido presentarse retira su candidatura, así que no hubo necesidad de votaciones.

–¿Qué suele tirar?

–Desde hace tiempo me dedico más a los recorridos, soy de los pocos que hago tanto recorridos como precisión, que es de donde procedo. Habré hecho ya como ocho o diez campeonatos de España de recorridos.

–Para el que no lo sepa lo que son los recorridos...

–Se trata de un espacio abierto donde colocan una serie de blancos y con unas normas específicas. Se utilizan armas de gran calibre porque lo mínimo es el 38 especial o el 9 milímetros parabellum. Debo de ser de los pocos que sigue tirando con calibre 40. Los recorridos tienen normas muy estrictas porque llevas la pistola en la funda y tienes que moverte y llevas cargadores, por lo que es un tanto peligroso.

–Sogito tiene 600 socios. ¿Para una ciudad como Gijón es mucho o poco?

–En Gijón somos tres clubes, porque además de nosotros están el Ensidesa y el Chas. El Ensidesa creo que tiene alrededor de mil socios, pero es que tiene la modalidad de tiro al plato, que nosotros no tenemos, y es un deporte más antiguo que además está relacionado con la caza. Para Gijón, 600 socios está bien teniendo en cuenta que somos un deporte minoritario.

–¿Qué tal son las relaciones con los otros dos clubes?

–Yo creo que fluidas, por lo menos yo quiero que así sean.

–¿Y el nivel de los tiradores?

–Tenemos algunos muy destacados. Por ejemplo, Sonia Franquet, que se marcha ahora para el Europea Polonia. También está una niña de 16 o 17 años, Nizar Lucía Gutiérrez, que se va becada para la Blume en carabina de aire. Y luego tenemos a veteranos como Florentino Magaz.

–¿Hay muchas mujeres tirando?

–No hay muchas, serán el 20 por ciento, no son muchas, pero son muy buenas.

–¿Y la cantera?

–Es lo que voy a tratar de cuidar. La infraestructura física, que no existía, la consiguió Piedad y ponernos en el firmamento deportivo gijonés también porque prácticamente no existíamos y ahora sí. Lo que queda es aumentar el tejido social de tiradores. Es difícil porque a los críos tienen que traerlos los padres y es algo en lo que hay que ser muy constantes: dejas tres días de tirar y lo notas. Es algo que me gustaría poder planificar bien y poder mejorar. Voy a contar con la colaboración de Sonia Franquet, que incluso quiere poner en marcha cursos para adultos porque ahora hay gente que saca la licencia de armas y con cuatro clases se apunta ya a concursos.

–Los padres pueden estar reticentes por la peligrosidad que conlleva el manejo de armas.

–Solo puedo decir que tenemos el mismo índice de accidentes que la federación de ajedrez.

–¿Algún otro plan en mente?

–Trabajar para que esto no pare. Siempre hay cosas que hacer o mejorar.

–El tiro es un deporte caro.

–Sí. Cuando vas a un campeonato la Federación te deja una furgoneta para el viaje, pero el hotel te lo tienes que pagar tú y la munición del día también. Desde la guerra de Ucrania el precio de la munición se multiplicó hasta por tres. Por ejemplo, la caja de 50 cartuchos del 22 que estaba en 4 euros ahora está en 6. La de 9 milímetros está a 16 y la del 38 llegó hace poco a 22 euros. Además, no siempre la encuentras. Nosotros estamos pendientes de recibir alrededor de 20.000 cartuchos. Hay desabastecimiento de material.