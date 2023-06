Sorpresa en el Telecable Gijón: el entrenador con el que han ganado cuatro títulos no continúa

La brillante temporada del Telecable Gijón, la mejor de su historia tras haber ganado los cuatro títulos en juego, ha tenido un final inesperado: el club ha decidido que el entrenador Ramón Peralta no siga. El técnico lo sabía desde hace días, pero el club no lo comunicó oficialmente hasta ayer en una breve nota.

«Tras un análisis global de la situación del club fabril, y a pesar de los buenos resultados deportivos del primer equipo, la junta directiva ha tomado la decisión de no renovar al técnico asturiano de cara a la próxima temporada, por lo que ya se han puesto manos a la obra en la búsqueda de la persona que se ponga al frente del equipo», indica la entidad gijonesa en su comunicado. El club, eso sí, también mostró su agradecimiento al entrenador por «su profesionalidad durante toda la temporada», además de felicitarle una vez más por «los éxitos conseguidos y desearle la mejor de las suertes en los proyectos que se le presenten para el próximo año».

Fernando Sierra, director deportivo del Telecable y hasta la pasada temporada su entrenador, no ofreció muchas más explicaciones. «Peralta hace un gran trabajo con el primer equipo, pero desde el club se hace un análisis global y de cara hacia dónde queremos ir y se toma una decisión que sabemos no va a ser popular. Somos conscientes de que es una decisión que no es fácil de entender, pero tampoco lo fue de tomar. Analizamos más puntos de vista que no solo el primer equipo», indicó Sierra.

Ambos técnicos se reunieron esta semana, según descubrió Fernando Sierra. «Hablamos esta semana para comentarle como estaba la cosa y la situación que se abría, y lo hicimos público hoy (por ayer) porque Peralta lo sacó en sus redes sociales». Sierra reconoce que «es un final de Liga extraño, no sabemos si acertamos o no, pero hay veces que toca tomar decisiones que pueden ser incomprendidas desde fuera, pero que tomamos pensando en el largo plazo más que en el año siguiente».

Nada hacía pensar en este desenlace, sobre todo después de una temporada cargada de éxitos deportivos y en la que no se habían dejado entrever diferencias internas. Esta misma semana, el Telecable Gijón había anunciado las dos primeras renovaciones, las de Marta Piquero y Sara Roces, piezas decisivas en los éxitos de la temporada. Sierra asegura que «el club sigue trabajando en la formación de la plantilla e irá dando a conocer altas y bajas, y, claro, ver quién será el entrenador».

Quien llegue tendrá un reto muy complicado porque lo hecho esta temporada no lo había hecho nadie anteriormente y será muy difícil repetirlo. Alternativas dentro del propio club las hay. No parece que una de ellas sea la vuelta de Fernando Sierra, pero en su estructura está María Fernández, quien ya entrenara al equipo anteriormente, o incluso la propia Natasha Lee.

LAS PALABRAS DE RAMÓN PERALTA:

Ramón Peralta logró esta temporada los cuatro títulos en juego con el Telecable Gijón: Superliga, Copa de la Reina, Copa de Europa y OK Liga, pero ha visto con asombro que no seguirá en el banquillo del conjunto gijonés. Fue él quien a través de sus redes sociales dio la noticia, que fue rápidamente confirmada por el propio club: el entrenador de los cuatro títulos no seguirá.

–¿Qué ha pasado?

–Sigo sorprendido. No hay una razón objetiva, no ha pasado nada. Si hubiera pasado algo podría tener una explicación, pero no ha pasado. Además, deportivamente lo hemos ganado todo y las cosas no pasan por casualidad. Llevaban tres años sin ganar nada y este año se han ganado los cuatro títulos, algo que es muy difícil.

–Perdone, pero algo ha tenido que ocurrir para que no siga en el club.

–No pasó nada, pero entiendo que debe de haber un consenso total entre jugadoras, junta directiva y entrenador y parece que una de esas tres patas tiene dudas. Las cosas no suelen salir siempre del todo bien. Entiendo que alguien habrá dicho algo. Es una decisión del club y no hay nada más que decir.

–¿No le han dado ningún tipo de explicaciones?

–No sé las razones, me las puedo imaginar, pero tampoco hay que darle ya más vueltas. Es una decisión del club y les estoy agradecido por haber confiado en mí. Creo que he dado todo lo posible y que no se puede dar más.

–Supongo que estará contento del trabajo realizado a lo largo de esta temporada en el Telecable Gijón.

–Me voy con la cabeza muy alta y muy contento por haber hecho algo histórico ya que en el hockey femenino nadie lo había hecho antes. Antes de venir aquí estuve en el Bigues i Riells tres años y siempre entre los ocho primeros y este han descendido. Me voy dolido pero satisfecho por el trabajo realizado.

–Nadie se podía imaginar un final así para una temporada tan brillante como esta.

–Es un final triste para una temporada como esta. Yo lo he dado todo y creo que no cambiaría nada de lo que hecho. En enero y febrero hemos perdido algún partido, pero es que estábamos haciendo una gran carga de trabajo para llegar fuertes al final de Liga. Y lo hemos logrado.

–Se despide dando las gracias.

–Por supuesto, agradecer a todos los que han estado a mi lado, en especial a mi familia. Se cierra una puerta, pero seguro que se abrirán otras. Es ley de vida y hay que aceptarlo.