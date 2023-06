Carlos Ruesga. Nuevo jugador del Unión Financiera Balonmano Base Oviedo: "El colofón perfecto a mi carrera sería subir a Asobal con un club de Asturias"

Carlos Ruesga (Gijón, 1985) vuelve a Asturias tras 18 años jugando fuera de la región. El central asturiano fue presentado ayer por el Unión Financiera Base Oviedo. Un lujo para un club que quiere seguir creciendo y que ahora cuenta con un campeón del Mundo con España en 2013, bronce en el Europeo de 2014 y un campeón de la Liga Asobal con el Barça en 2016.

–¿Qué siente al volver a casa después de tanto tiempo fuera?

–Todavía no asimilé que vengo para quedarme, hasta ahora solía venir en verano antes de irme otra vez con el equipo. Es especial. En un primer momento no me lo había planteado, sí quería volver a España. Pensé en intentar buscar un equipo de Liga Asobal, pero luego me surgió lo del Unión Financiera Base Oviedo, se unieron unas circunstancias personales y la verdad es que el proyecto que me ofrecen me hace mucha ilusión. Tengo muchas ganas de empezar.

–¿Qué tiene este proyecto?

–Después de muchos años fuera, siete en Portugal, volver a España y hacerlo lo más cerca posible de casa era importante, después cuando hablé con Caco (Heriberto Fernández, director deportivo) todo empezó a cuadrar. Tengo una experiencia, una edad, no me quedan muchos años y no había mejor forma de aportar esa experiencia a un equipo asturiano. Eso hace que tenga aún más ilusión.

–¿Qué le ofreció el Base para que se decidiera a volver?

–Además del tema personal, es un proyecto serio, que va creciendo paso a paso, pero con firmeza. Ahora hay que consolidarse en Plata y quién sabe si en el futuro estará el equipo en Asobal. Es un club que está apostando por los asturianos que estábamos fuera y la posibilidad de hacer un proyecto profesional aquí es bonito.

–¿Qué le piden en el club?

–A un jugador que lleva tanto como yo le pide que aporte experiencia, ayudar en lo deportivo, pero también con mi exigencia propia y hacer todo para intentar quedar lo más arriba posible.

–¿Cómo han sido esos siete años en Portugal?

–Cuando llegué era un proyecto arriesgado, se trataba de vivir y colaborar en el crecimiento del balonmano portugués. Solo puedo tener agradecimiento, estoy muy orgulloso de lo que he conseguido allí. Las últimas semanas han sido muy especiales, me he sentido muy querido y he estado en un club, el Sporting de Portugal, que tiene una dimensión impresionante. Así que, feliz y orgulloso.

–¿Es diferente pasar a jugar en División de Honor Plata?

–Se me va a hacer difícil no jugar dos partidos por semana, pero la exigencia te la marcas tu mismo y, aunque sea Plata, la exigencia que me voy a poner siempre va a ser máxima. Lo único que cambia es que son nuevos objetivos.

–¿Se ve jugando en la Liga Asobal con el Unión Finanicera?

–Lógicamente sería el colofón perfecto subir con un equipo de Asturias. Además, una de las espinas que tengo clavadas es no haberlo conseguido con el Grupo, que estuvimos muy cerca. Sería un sueño, pero primero tenemos que consolidarnos y, claro, una de las ilusiones a medio plazo es luchar por ello. Pero si se puede intentaré subir y jugar en mi casa en la máxima competición.

–¿Conoce a la gente con la que va a jugar esta temporada?

–Compartí equipo con Carou, que es una institución, con los demás de verlos crecer. En Portugal jugué contra Vinicius.

–¿Cómo no le esperó Nacho Huerta?

–Me hubiera gustado. No llegué a jugar con él, pero tengo muy buena relación, él jugó con mi hermano. Intentaré convencerle, aunque creo que lo tiene claro.