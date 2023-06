Emilio Cañedo, tras renovar como entrenador del Avilés: "La afición es la base de todo"

Diego Baeza ya había adelantado que Emilio Cañedo era la persona adecuada para seguir al frente del proyecto deportivo del Avilés. Las palabras del presidente del club tras la derrota (0-2) en el último partido de la temporada, ante el Recreativo de Granada, en el que se jugaban el ascenso a Primera Federación, eran una garantía de que el ovetense seguiría entrenando al conjunto blanquiazul, pero hasta ayer el club no lo hizo oficial. Ahora solo falta por saber quién será la persona encargada de hacerse cargo de la dirección deportiva.

El entrenador ovetense, que sigue con el resto de su equipo técnico, no ocultaba su satisfacción por poder seguir al frente de este proyecto deportivo y por tener la oportunidad de volver a intentar ese ascenso que tan cerca estuvo esta pasada campaña: "Estoy muy contento, estaba pendiente de unos detalles, pero teniendo la oferta por mi parte era ideal seguir en el Avilés", explica. Esta será su tercera temporada en el conjunto blanquiazul, al que llegó en la recta final de la 2021-22. Un periodo largo para ir asentando su forma de entender el fútbol: "Al final los proyectos de éxito son a medio y largo plazo, hemos sentado las bases y tenemos una estructura", explica.

En cuanto a la confección de la plantilla, tampoco es ningún secreto que la intención del club, compartida por el entrenador, es la de dar continuidad a una plantilla que rindió a gran nivel, sobre todo en la segunda mitad de la campaña: "La idea es apuntalar lo que teníamos del año pasado, acabamos muy bien, la trayectoria fue de menos a más desde que llegué, con la idea de situar al Avilés donde se merece", explica el técnico.

Para hacerlo, Emilio Cañedo tiene claro que es importante ser fiel a su idea de fútbol, valiente y atrevida: "Eso forma parte también de enganchar a la gente, pero es que además jugando bien tenemos más posibilidades de ganar, no se trata de ser romántico", explica. Eso sí, tiene claro que los que hacen que estas cosas sean posibles son los jugadores: "La forma de jugar y el estilo lo marcan los futbolistas que tengas y que sean capaces de adaptarse a esa forma de jugar". Uno de esos futbolistas es, sin duda, Edu Cortina, al que espera renovar: "Estamos en ello, Edu es una de las piezas claves sobre las que hacer el proyecto".

Y si hay una cosa de la que se siente orgulloso es de que la gente haya vuelto al campo: "La afición es la base de todo, logramos generar un sentido de identidad de la afición con el equipo, la afición responde cuando nosotros le damos y lo que toca ahora es volver a empezar a ilusionar a toda nuestra gente", concluye.