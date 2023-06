"El equipo tiene que tener un objetivo más ambicioso que eludir el descenso"

Marta da Silva (Meaño, 2004) es una de las nuevas jugadoras del Motive.co Gijón para la próxima temporada. A pesar de su juventud ya conoce la máxima categoría del balonmano femenino nacional, en la que debutó con el Porriño, si bien llega a Gijón procedente del Pereda cántabro, con el que disputó la División de Honor Oro y donde fue una de sus jugadoras más destacadas.

–¿Cuál ha sido su trayectoria hasta el momento?

–Soy de Pontevedra y comencé jugando en el Asmubal Meaño, donde estuve hasta cadete de segundo año. En aquel momento, el Porriño hizo un proyecto de un equipo juvenil y fichó a varias niñas de la selección gallega y así fui como entré en ese equipo en el que estuve tres años. Hasta este año en el que me llamó Pereda. Me pareció un buen momento para hacer un cambio y me fui a Cantabria. Hace unas semanas me llamaron desde Gijón.

–¿Cómo fue su fichaje por el Motive.co Gijón?

–Me contactó el club un poco antes de que terminase la temporada. Nos pusimos a hablar y llegamos pronto a un acuerdo. Me dieron muchas facilidades y además puedo seguir con mis estudios de Derecho, algo que es importante y que ayudó a la hora de tomar la decisión.

–¿Llegó a debutar en la Liga Iberdrola?

–Si, estando en Porriño ya desde el primer año a las juveniles nos metían alguna vez con el primer equipo y tuve la oportunidad de jugar en la máxima categoría.

–Es una jugadora polivalente y puede jugar en varias posiciones de la primera línea, pero ¿en cuál le gusta jugar más?

–De central, puedo jugar como lateral, pero estoy más centrada a la posición.

–¿Qué tipo de balonmano le gusta?

–El que mejor se me da es un balonmano dinámico y rápido. Es a lo que estoy más acostumbrada.

–Va a ser una plantilla bastante joven. ¿Qué le llevó a aceptar la oferta del Motive.co Gijón?

–Es una oportunidad muy buena de seguir aprendiendo y también de seguir dando pasos hacia adelante. Estoy muy agradecida al club que me dé esta oportunidad. Creo que lleva varias temporadas dando muchas oportunidades a jugadoras jóvenes, y eso me gusta mucho. Creo que el grupo va a estar muy bien con tanta gente joven, aunque también hay otras con más experiencia.

–El entrenador también es muy joven y apuesta por una fuerte defensa y velocidad en las acciones.

–Es algo que me gusta.

–¿Ya habló con el nuevo entrenador?

–Ya tuvimos algún contacto y me está aportando mucha confianza, trasmite ganas y creo que va a ser una temporada muy ilusionante.

–Solo baja un equipo. Eso facilita más las cosas, ¿no?

–Sí. Somos un equipo con bastantes novedades y seguramente la primera parte de la temporada será de adaptación, pero creo que el equipo tiene que tener un objetivo más ambicioso que eludir el descenso.

–¿Conoce o tiene referencias del resto de jugadoras que llegan al equipo?

–Sí, conozco a algunas de enfrentarme a ellas. La División de Honor Oro creo que ha sido un acierto porque hay jugadoras de mucho nivel y el reflejo es que van a subir bastantes a la Liga Iberdrola.