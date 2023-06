La ovetense Ana González, campeona de España de boxeo amateur en la categoría de menos 63 kilos

Ana González ha necesitado poco más de dos años practicando boxeo para proclamarse campeona de España amateur en la categoría de menos de 63 kilos. La ovetense se impuso en la competición celebrada en Melilla tras superar dos combates, el primero ante la representante de Murcia, a la que doblegó por KO técnico, y en la final ante la de Valencia, a la que ganó por puntos en una decisión unánime de los cinco jueces.

La ovetense, de 24 años, trabaja en el gimnasio en el que entrena, "Creando escuela", en el barrio del Milán de la capital del Principado. Antes de practicar boxeo hizo fitboxing y en esa etapa conoció al que ahora es su entrenador, Pelayo Palicio, que decidió abrir un gimnasio de boxeo: "Yo fui su primera alumna y empecé a entrenarme seriamente tras la pandemia", explica. Una de las cosas más curiosas de su trayectoria es que para nada las cosas empezaron bien con este deporte: "Se me daba muy mal, nadie me veía futuro, con mi entrenador bromeo y me reconoce que no confiaba en mí".

A base de tesón, las cosas fueron cambiando y cada vez se iba sintiendo más cómoda sobre el ring: "A base de trabajar, mi entrenador veía que me esforzaba y me dije ¿por qué no vas a apostar por esto?". Un día que rememora como clave fue cuando su entrenador se puso unas manoplas: "Normalmente me entrenaba con el saco, que se me daba fatal, y un día mi entrenador se puso las manoplas y le cambió la visión que tenía sobre mí".

A pesar de haberse proclamado campeona de España amateur en categoría élite, siendo los boxeadores amateurs los únicos que pueden ir a los Juegos Olímpicos, Ana González no se marca objetivos tan ambiciosos: "Mi objetivo es seguir disfrutando, lo de los Juegos Olímpicos es complicado, entrar ahí es muy difícil, que te empiecen a llevar a competiciones internacionales...". Pero eso no le preocupa demasiado: "Quiero seguir mejorando, entrenándome, disfrutando; eso me llena", añade.

El problema, eso sí, es la dificultad de encontrar rivales con las que competir: "Trabajo en el gimnasio y el porcentaje de chicas es muy bajo, van llegando algunas más pero normalmente yo tengo que entrenarme con chicos, que no es lo mismo, las mujeres somos más dinámicas, más rápidas y ellos pegan más fuerte", explica. Eso sí, esos entrenamientos han potenciado precisamente la fuerza de su pegada: "Una de mis características es pegar más fuerte que las demás".

Ana González es una mujer inquieta, que además de su trabajo en el gimnasio está siempre con algún proyecto entre manos. Hizo un curso de nutricionista, otro de técnica de deportes y ahora está haciendo Filología Hispánica por la UNED: "Me gusta estar siempre estudiando algo", explica. Y, mientras tanto, mejorando en el noble arte, ese gracias al que se ha proclamado campeona de España en una competición que se planteó como una prueba: "Cuando me apunté fue para ganar, me esforcé y tenía que creérmelo". Y se lo creyó.