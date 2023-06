ec tristique est sed quam congue tincidunt.Phasellus a ipsum risus, et dictum lacus. Curabitur sed nibh sed est posuere hendrerit et in nulla. Quisque consequat tellus sed enim laoreet in consequat sem egestas. Nam nec turpis nisl, ut tincidunt augue. Pellentesque eget vestibulum ante. Donec in risus non augue ullamcorper tincidunt. Praesent ut est lacus. Fusce lobortis arcu venenatis diam commodo interdum. Integer vel magna tincidunt orci mattis gravida nec volutpat metus. Curabitur rutrum cursus mollis. In consectetporta vel tincidunt quam elementum. Nulla lacinia. Fusce in nulla ante, in te. metus. Curabitur rutrum cursus nulla ante, in te. In sagittis sem se.Donec at nulla justo. Donec et ipsum eget tellus egestas pellentesque et sit amet metus. FCras imperdiet risus vel erat fringilla volutpat nec vitae enim. Nunc ac tellus est. Vestibulum id leo id quam bibendum cursus at nec mauris. Nunc in nisi a velit feugiat mollis sed a eros. Nulla tristique molestie massa, vel feugiat lorem rhoncus vel.

Nuevo fichaje. El Unión Financiera Base Oviedo recupera al pivote Emi Franceschetti para la próxima temporada. El jugador argentino, que la pasada temporada actuó como cedido en el Cisne de Asobal, regresa a Vallobín para defender la elástica del equipo carbayón en la División de Honor Plata. El jugador argentino, de 30 años de edad, disfrutó, en la pasada campaña, de su primera experiencia en España. En Asobal consiguió 53 tantos en los 30 encuentros en los que participó. Pese a su aportación, el cuadro pontevedrés no logró la permanencia y, la próxima temporada, será rival de los asturianos. Anteriormente, Franceschetti militó en el Dorrego argentino –donde coincidió con el guardameta Fede Wermbter- y en el Junior Fassano de Italia. El pivote reconoce que está "muy contento por la vuelta. Estoy muy ilusionado en lo personal y en lo grupal. Se está armando un equipo bastante competitivo. Nos va a dar mucha motivación para prepararnos de la mejor manera y para afrontar los objetivos que nos propongamos y peleando por estar lo más arriba posible". Franceschetti es la segunda incorporación del Unión Financiera Base Oviedo para la nueva campaña. El argentino se une a Carlos Ruesga como una de las caras nuevas para el conjunto de la capital del Principado, que además ya ha asegurado a varios pilares de la plantilla.