El Oviedo cayó ayer por 5-0 ante el Matex Marabadminton italiano, uno de los favoritos al triunfo español, y se tiene que conformar con la segunda plaza del grupo 2, en el que estaba encuadrado con el conjunto italiano y con el Prazeres de Portugal, al que había derrotado por 5-0 en la jornada inaugural. Ahora, los representantes de la capital del Principado se enfrentarán esta mañana, a partir de las 9.30 horas, al conjunto sevillano del CB Rinconada en los cuartos de final del Campeonato de Europa de clubes que se está disputando estos días en el Corredoria Arena de Oviedo.

El pleno de los conjuntos españoles se completó ayer y Bádminton Oviedo, Recreativo IES La Orden y Bádminton Rinconada han superado la fase de grupos y avanzado a la siguiente etapa. También se unen a ellos Port of Baku SC de Azerbaiyán, Matex Marabadminton de Italia, ACD CHE Lagoense de Portugal, BC Jonglënster de Luxemburgo y Helsingfors BC RF de Finlandia. Esto garantiza la presencia de equipos de diferentes partes del continente en los cuartos de final, que se llevarán a cabo hoy a partir de las 9:30 horas.

Después de la jornada matutina, en la cual los ocho equipos clasificados competirán simultáneamente, los ganadores de cada encuentro se enfrentarán en las semifinales por la tarde, a partir de las 16:00 horas. Estos encuentros determinarán los dos equipos que avanzarán a las finales, que se llevarán a cabo mañana viernes desde las 10:00 horas. Tras la finalización de los partidos del último día de la fase de grupos, se llevó a cabo un sorteo en el Corredoria Arena para determinar los enfrentamientos de los cuartos de final y las etapas posteriores hasta la final.

Los emparejamientos de cuartos de final que se disputarán esta mañana en el Corredoria Arena son los siguientes: Recreativo IES La Orden vs BC Jonglënster, CB Rinconada vs Bádminton Oviedo, Port of Baku vs ACD CHE Lagoense y Matex Marabadminton vs Helsingfors BC RF.

Se espera otra jornada con amplia presencia de público en las gradas para disfrutar de la conocida como Champions del bádminton, competitición que coronará al mejor de Europa.