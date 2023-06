Roberto Canella no llega al Marino para pasar el rato. "Quiero competir", insistió ayer el lateral, de 35 años ex del Sporting, en su presentación como nuevo futbolista del conjunto luanquín, de Segunda RFEF. Canella se reencontrará con su excompañero Lora y con Sergio Sánchez, que será su técnico. Estas fueron las declaraciones del defensa asturiano, que llega del Calahorra y espera por Nacho Cases, que será el próximo fichaje del club presidido por Luis Gallego.

¿Por qué ficha por el Marino? "Todo tiene que ver. Quería seguir compitiendo, porque no lo hacía desde enero. Me llamó el presidente del Marino hace cuatro días y creo que lo cerramos en minuto y medio. Me dijo que cómo no me animaba, que estaba Lora y Sergio Sánchez. Ni me lo pensé. Le dije: ‘presi: vuelvo de vacaciones y lo cerramos’. También tiene que ver Lora, que es mi amigo, e igual viene Nachín (Cases). Estoy en casa, a veinte minutos de Gijón y todo suma. Quiero seguir compitiendo y jugando al fútbol, notando el ambiente de un vestuario".

¿Pensó en dejar el fútbol?."Por mi cabeza pasó dejarlo, sobre todo tras salir del Calahorra por las lesiones. Pero luego, al mes y medio, eso se me quitó. Me entró el gusanillo y las ganas de competir. Jugar al fútbol es mi vida y estoy contento por estar en un mítico del fútbol asturiano cono el Marino".

Su objetivo en su nuevo equipo. "Vengo a rendir y a exigirme a tope, para hacerlo lo mejor posible. No vengo de paseo, ni mucho menos. Me gusta competir y dar el máximo. Voy a entrenar para jugar y cuando me toque hacer lo posible para que ganemos. A ver si sale una buena temporada, hacemos un buen equipo y al menos no sufrimos. Vengo porque quiero competir".

La influencia de Lora. "Lora habla maravillas del Marino, pero yo lo sigo de siempre, aunque más desde que está él. A Lora le dije que estaba hecho el fichaje y se puso muy contento y feliz. Estoy encantado de estar con él y volver a compartir vestuario".

El ambiente en el Marino. "Jugué aquí en Miramar muchas veces en pretemporada con el Sporting y se respira fútbol en todas las esquinas. Me encanta este equipo y poder competir aquí. Es un mítico de Asturias y tiene mucha gente de fútbol".

Sergio Sánchez, de excompañero a entrenador. "Tuve de compañero a Sergio y me llevo muy bien con él. Le pondré las cosas lo más fácil posible para que esté cómodo. Mi beneficio es el suyo, porque será lo mejor para el Marino".

Muchos equipos asturianos en el grupo. "Nosotros encantados de competir con gente de Asturias. Se verá buen ambiente de fútbol y eso es importante, porque esto es de los aficionados. Para nosotros es importantísimo que la afición esté con nosotros y pueda viajar con el equipo".

Captar a aficionados del Sporting y el futuro de Pichu Cuellar, en el aire. "Confío en que gente del Sporting venga, sobre todo los que recuerden esos años con Preciado. Espero que la gente se anime y venga a vernos. Animo a toda la gente a que venga a vernos jugar porque aquellos recuerdos del Sporting puede verlos aquí ahora en Miramar. ¿Pichu al Marino? Ojalá pueda venir (se ríe). Si puedo hacer que alguien venga a rendir, bienvenido sea. Será complicado, pero estoy para ayudar en lo que sea".

