El asturiano Vicente Bultó, leyenda del arbitraje de baloncesto español: "Nuestro sistema de videorbitraje está más reglado que el del fútbol"

Vicente Bultó (Oviedo, 1968) deja el arbitraje porque así lo establece la normativa de la ACB, que fija la edad tope para los colegiados en 55 años, lo que le obliga a colgar el silbato después de 32 temporadas en la máxima categoría del baloncesto español, con 850 partidos dirigidos, y otras 18 campañas siendo además árbitro internacional, habiendo estado en Mundiales, Juegos Olímpicos, Eurobasket y 11 temporadas en la Euroliga.

–¿Cómo afronta la retirada?

–Siempre he dicho que somos deportistas y, por tanto, nuestra carrera tiene un inicio y un final. Así debe ser. A mí me ha llegado la hora de la retirada, en el baloncesto existe un límite de edad que establece la edad límite en 55 años. Es la normativa. A nivel internacional, la FIBA lo marca a los 50 años, por lo que en 2018 ya tuve que dejar de pitar a nivel internacional. Lo que pasa es que luego, en la práctica, cada caso es particular. Hay árbitros que, por las lesiones, porque físicamente no se sienten bien, lo dejan antes de esa edad. Afortunadamente, en mi caso, las lesiones me han respetado, y nunca he tenido problemas para pasar las pruebas físicas.

–¿Hasta cuándo vivió usted en Asturias?

–Nací en Oviedo, donde el Sanatorio Blanco, justo al lado del colegio La Gesta, fui a ese colegio hasta 7º. de EGB, mi padre trabajaba en correos y en 1980, cuando tenía 12 años, nos fuimos a León. Soy asturiano, quiero mucho a Asturias, pero pasé toda mi vida en León. Como digo yo, tengo la doble nacionalidad.

–¿Vienes mucho por Oviedo?

–Mi padre vive en Oviedo, por eso volvemos a menudo. Además, mi hermana tiene una casa en Muros de Nalón y también vamos bastante por allí.

–¿Ha cambiado mucho el baloncesto desde sus comienzos?

–El baloncesto de hace 30 años no tiene nada que ver con el actual. Ha cambiado el juego, los jugadores, la estructura de las competiciones, los equipos, la propia ACB y el arbitraje.

–¿En qué nota más esos cambios en el arbitraje?

–En la tecnología, que antes no existía. Influye a la hora de tomar decisiones y también para analizar nuestras actuaciones en los partidos. Tenemos el "instant replay" y el sistema IRS (sistema de repetición instantánea), que es un sistema similar al VAR del fútbol. Esta tecnología cuenta con 10 ó 12 cámaras y nos permite tomar decisiones con más seguridad.

–¿Tiene la sensación de que el baloncesto le lleva ventaja al fútbol en el uso de esa tecnología?

–Sí que me parece que nuestro sistema está mejor reglado y no crea tantas dudas. Quizás es más costoso el del fútbol, pero yo que sigo otros deportes, entre ellos el fútbol, y tengo la sensación de que hay algunas situaciones del fútbol que generan dudas, como las manos. Siempre hay componentes subjetivos, pero en mi opinión en el baloncesto está más establecido y más reglado.

–Después de tantos partidos y competiciones, ¿es capaz de quedarse con un partido o con un torneo en concreto?

–Es difícil, son muchos años. Está el partido de debut en la ACB, en 1992, un CAI Zaragoza-Caja San Fernando de Sevilla; la final de la Copa del Rey de 1996, que enfrentó al Barça y al TDK Manresa, con la victoria del Manresa con un triple final de "Chichi" Creus; mi primera final de la ACB entre Madrid y Barcelona; los Juegos Olímpicos de Atenas, que dirigí la semifinal entre Estados Unidos y Argentina; o la final del FIBA América entre Argentina y Brasil.

–En la ACB deja un relevo asturiano. ¿Qué nos puede contar de Iyán González?

–Es un buen amigo, hemos pitado juntos, hemos convivido y es un árbitro joven y con un potencial enorme. También estuvo en la ACB Fermín González, con el que sigo teniendo relación y una amistad muy fuerte. Asturias ha dado árbitros importantes.

–¿Sigue algo el baloncesto de la región?

–Sigo todo el deporte y, además, fui a Gijón en su día a pitar ACB, también en Oviedo al Tradehi en su día, sigo la LEB Oro, sé que el Oviedo Baloncesto ha llegado a jugar por el ascenso a la ACB, y mi hijo, que juega en la Cultural Leonesa, se suele enfrentar con equipos de Gijón.