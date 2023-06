El Telecable Hockey: jugar como profesionales, vivir como amateurs

El Telecable Hockey ha vivido una temporada sobre ruedas... literalmente. Un curso en el que el equipo fabril ha conquistado cada campeonato en el que puso la mira. Cuatro títulos como cuatro soles. Una manera impecable de cerrar la carrera profesional de Natasha Lee, que ha permanecido un pispás en el «paro». Luego abordaremos eso. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. Sí el de los títulos que las chicas han paseado por las calles de Gijón y han «bautizado» en las aguas de la playa de San Lorenzo. Las recepciones oficiales en el Ayuntamiento han sido una constante para valorar el desempeño del Telecable.

Detrás de una temporada inabordable ha habido madrugones, viajes agotadores, exámenes por doquier y una vida social reducida. Sacrificios en pos de brillar sobre las pistas. El resultado, números en mano, ha sido impresionante.

La entidad gijonesa atraviesa un momento de apogeo. El pabellón se queda tan pequeño que para determinados partidos se tuvieron que desplegar gradas supletorias. «Si caben 300 personas y tenemos 300 socios...», reflexionan las jugadoras, que compatibilizan los cuatro días de entrenamiento (y sus correspondientes sesiones de gimnasio, de vídeo, etcétera) con sus vidas más allá del parquet.

Una rutina que obliga a priorizar unos aspectos y a descartar otros con una combinación de veteranas y noveles que han puesto el pabellón gijonés en lo más alto del panorama continental.

Natasha Lee nació en el país de su padre, Malasia, en 1988, aunque sopló las velas de su sexto cumpleaños ya en Gijón. Instalada en El Llano, estudió en el colegio del barrio y posteriormente en el instituto Doña Jimena. Su espíritu inquieto le hacía apuntarse a todas las actividades extraescolares que podía en el colegio. Atletismo, baloncesto, lucha...

Su inclinación por el hockey cayó por su propio peso. «Me enamoré», confiesa Lee, que cuelga los patines en la cumbre. Siete Copas de Europa adornan su palmarés. «Ya lo he hecho todo», dice la ya exjugadora, que las ha visto de todos los colores en su dilatada trayectoria de más de dos décadas.

Es capaz de resumir en una frase la situación de la plantilla. «Actuamos como profesionales, pero no lo somos», atestigua, en referencia a la compatibilidad de agenda que asumen la inmensa mayoría de jugadoras de hockey.

«Cuando vamos por la calle nos reconocen y algunos niños pequeños nos piden fotos y autógrafos. Es nuevo para nosotras y muy gratificante», cuenta Lee, que aboga por que el club no se estanque. «No nos podemos quedar aquí».

En materia deportiva, el techo está muy alto; pero a nivel estructural y de reconocimiento institucional, hay un largo trecho que recorrer. «Esto es la élite y se necesitan, por ejemplo, nutricionista y psicólogo. ¿Qué más necesitamos hacer?», se cuestiona «Tasha», que ha disfrutado de una campaña muy emotiva y ajetreada. Cuando no estaba sobre la cancha, estaba en el banquillo, como mentora de la cantera. Un puesto que será muy familiar a partir de ahora.

Lee no descarta que, en un momento dado, la camilla sea su hábitat natural de trabajo, pues estudió Fisioterapia en la Universidad de Oviedo y completó su formación en Cataluña. Allí ejerció en una asociación y en una clínica, pero lo dejó algo de lado cuando regresó a Gijón para convertirse en leyenda. «La medicina evoluciona y hay que estar al día», asegura Natasha Lee.

La incertidumbre se ha eclipsado de un plumazo, no en vano será la entrenadora de las jugadoras que eran sus compañeras de vestuario hasta hace dos telediarios. La fisioterapia tendrá que esperar.

Nuria Almeida estudia Pedagogía en Oviedo. Vive en Gijón, donde nació en 2001. Su esfuerzo para compaginar la vertiente académica y deportiva es aún mayor. «Es complicado porque todo lleva su tiempo», reconoce Almeida, que en ocasiones nota «falta de descanso». Es lo que tiene querer rendir al máximo sobre la pista y sobre los laureles. «Pillamos los primeros vuelos porque son los más baratos».

«Es difícil porque si quieres llevarlo todo bien, no puedes. El hockey no es solo una responsabilidad individual, sino grupal», sostiene la jugadora, que estudió Educación Infantil antes de decantarse finalmente por Pedagogía. «Siempre me gustaron los niños pequeños. La intención era meterme en Magisterio pero no me dio la nota. Y Pedagogía está en la misma rama», argumenta.

Las cuatro copas no se le suben a la cabeza, por la que no pasa otra cosa que seguir al pie del cañón en las aulas. «Personas contadas se pueden dedicar exclusivamente a jugar», mantiene.

El trabajo desempeñado por el equipo en el día a día de este año no ha distado del que se venía realizando en temporadas precedentes. Pero ganar modifica perspectivas, en especial de puertas para afuera. Dentro, toca meter el bisturí. «En la base hay falta de entrenadores por lo poco que se cobra», asegura Almeida, que recela sobre la posibilidad de una transformación drástica a corto plazo. «No pienso que vaya a cambiar nada hasta que no lo vea. Sara Lolo contaba que cuando era pequeña ya decían que las condiciones iban a mejorar».

Moreda es desde tiempos inmemoriales el hogar de Almeida, que estudió en el colegio Jacinto Benavente y en el IES Emilio Alarcos. Del patinaje de velocidad pasó al hockey. Una transición dulce.

«Mi madre conocía a la de Sara Lolo y me preguntó si quería ir a ver la final de la Copa de Europa en el Palacio de los Deportes. Me encantó y me enganché».

Estas pasadas semanas Nuria Almeida se ha hartado, en el buen sentido de la palabra, de festejar. Hay deportistas que no dan crédito al contexto en el que el Telecable ha hecho historia, con muchas de sus baluartes ganándose el pan fuera de la cancha. «Coincidimos con gente que nos dice que les sorprende que hagamos todo esto con una situación económica así». La pasión por el stick se impone, por mucho que cada dos semanas haya que desplazarse a Cataluña para disputar un partido. «Somos la aldea gala», bromea. La Universidad le facilita la vida con eventuales cambios de exámenes.

«Pies en el suelo». Almeida no olvida ese mantra, por lo que las copas no le nublan el raciocinio. «Los títulos hacen ilusión pero no se puede dejar de vivir la realidad». Una realidad que transcurre por la vía académica.

Sara Roces nació en Langreo en 2002. Sus hermanos, Antonio e Isaac Roces, le despertaron el gusanillo del hockey sobre patines desde bien pequeña. «Empecé a jugar en el patio de mi colegio, en Los Dominicos».

«Eran los mayores de la casa y los iba a buscar a entrenar», continúa Sara Roces. El vínculo familiar y deportivo es tan estrecho que Isaac Roces es el preparador físico del Telecable Hockey. Pero no hay favoritismos, aprieta a todas por igual.

La joven permaneció hasta los 15 años en el Patinalón hasta que cambió de equipo y de rutina. No le ha ido mal, principalmente este año con los cuatro entorchados.

«Hicimos historia, es la recompensa a años de sacrificio y esfuerzo. Asturias debería sentirse orgullosa, somos un club humilde», remacha Roces. Una entidad que ha trascendido desde La Calzada hasta todos los rincones de Gijón.

De las palabras «sacrificio» y «esfuerzo» bien entiende Roces, que compagina su carrera sobre ruedas en la pista con la académica. Estudia Ingeniería Civil en Mieres. Los números le tiraban más que las letras y, tras asistir a alguna charla, se decidió por dicha carrera. «La clave está en la organización, aunque intento ir poco a poco con las asignaturas», admite la jugadora, que anhela extender su trayectoria en el hockey todo lo que pueda. «Tengo 22 años. No quiero acabar los estudios y ponerme ya a trabajar».

Al igual que sus compañeras, confía en que esta campaña apoteósica suponga un punto de inflexión de cara a profesionalizar el deporte. «Se está apostando por nosotras y debería hacerse mucho más», manifiesta la langreana, que evita inmiscuirse en berenjenales económicos. Un despeje en toda regla.

«Muchas trabajan y para ellas el club es un complemento», sentencia. La Ingeniería Civil continuará como parte troncal de su rutina. «Si me lesiono el día de mañana, algo hay que tener», sostiene Roces, que está entusiasmada con seguir disfrutando del «privilegio» de poner patas arriba Matajove.

Si sus compañeras no paran de perforar la meta rival, a Vicky Novo, nacida en 2001, como buena portera, le toca evitarlo en la suya. Por las mañanas cambia la portería por las aulas y los juguetes. Aprovechando los planes de empleo que ofrece el Ayuntamiento, ejerce de educadora en la escuela infantil de Montevil, donde lleva desde enero tras completar un ciclo formativo de Educación Infantil en el Instituto Número 1.

«Los niños me han encantado siempre. Cuando me reciben con abrazos es... ¡buah! Tenemos un trato muy cercano», afirma Novo, que apoya en todo lo que haga falta.

Si en el deporte es portera, como educadora sobresale por su polivalencia. «Estoy donde se necesite apoyo, en las comidas, con niños con necesidades...».

El poco tiempo libre que tiene lo emplea en cosascotidianas: estar con la familia, con amigos, leer... Pero le chifla el hockey y, sobre todo, el Telecable. «Es un club que engancha, como con las espichas después de los partidos».

El padre de Novo le inculcó esa voluntad de probar el hockey. Hizo sus pinitos a caballo pues su madre es amazona de equitación. Y su tía fue campeona de España en gimnasia rítmica. El deporte siempre ha convivido con la familia, pero ella solo tenía ojos para el hockey. «Fue un amor a primera vista».

«Me decían que lo hacía muy bien», cuenta sobre su decisión de pasar de jugadora de campo a cancerbera. Ve difícil que la profesionalización esté a la vuelta de la esquina, aunque considera que este hito puede sentar las bases para que las nuevas generaciones recojan lo plantado. «El siguiente paso será que cobremos todas», reivindica Novo, que ha hecho cabriolas en su agenda para no perderse las citas de un calendario infernal durante este final de campaña.

«He tenido que gastar mis días en el trabajo para poder ir. Y, a veces, viajar un miércoles y, el jueves, bajar del avión y venir directa a trabajar cuando volábamos a las cinco de la mañana», explica Vicky Novo, agradecida con la dirección de la escuela y con sus compañeras por facilitarle la labor.

«Nos hemos dado voz», proclama la gijonesa, que tilda como «semiprofesionalismo» la situación de la plantilla. «Yo no cobro, pero a la mayoría le dan algo. Que eso dé para vivir...», reflexiona.

Las cuatro albergaban, en su interior dudas sobre la acogida que tendría la rúa por la ciudad con la que celebraron el póker de títulos. Al final, resultaban infundadas dado el caluroso recibimiento. Gente aplaudiendo por las calles, banderas ondeando en las ventanas...

Un empuje impulsado por un equipo legendario que se ha dejado todo para soplar en busca de unos vientos de cambio... fuera de la pista.