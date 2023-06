El Noroeste de España, en fuera de juego: la caída de la población y su menor peso económico se dejan notar también en el deporte

"El Oviedo y el Sporting están como están porque ahora estamos en una región de Segunda División". La reflexión es de David M. Rivas (Gijón, 1957), Catedrático de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid, gran aficionado al fútbol y socio del Sporting. La frase se entiende bien en su contexto.

Hay un ejercicio muy simple y accesible que es absolutamente didáctico y pica la curiosidad. Se trata de coger un mapa de España y trazar una línea desde Bilbao a Sevilla. El resultado trasladado al fútbol es llamativo. Al lado derecho, en el este, están 18 equipos de los 20 que conformarán el año que viene la Primera División, una de las mejores Ligas de Europa. Otro, Las Palmas, está en Canarias. Solo hay uno en el oeste: el Celta de Vigo gallego. Como se sabe, ni un asturiano. Tampoco de Castilla y León. Casualidad o no, la fotografía fija deja claro que la crisis socioeconómica que azota al Noroeste (Galicia, Asturias y Castilla y León) tiene un reflejo deportivo en la situación (mala) de sus equipos de fútbol. También tiene impacto en más deportes, pero más comedido, como el baloncesto, que tiene tres equipos en la ACB de esas zonas de España, con Castilla y León y Galicia en una buena situación, al contrario que el Principado, que suspende.

El verdadero drama geográfico relacionado con el Noroeste se ve en el deporte rey. Lo sabe bien la Asturias futbolera. El Oviedo y el Sporting llevan años anclados en Segunda División, incluso coqueteando con el descenso a Primera Federación. Los vecinos de Galicia tampoco están para tirar cohetes. El Dépor lleva ya tres temporadas en la tercera categoría del fútbol nacional tras los años dorados. Retroceder en el tiempo lleva indudablemente a la nostalgia. Los noventa fueron grandiosos: Sporting, Oviedo, Celta, Dépor, Compostela y Valladolid llegaron a compartir espacio en Primera. También el Racing, muy cerca del Principado.

La pregunta, abierta, deja opiniones para todos los gustos. ¿Están vinculadas ambas crisis? La del deporte y la económica. El Noroeste se siente abandonado desde hace tiempo, perdiendo población, peso económico e influencia. ¿Se traslada ese pesimismo a la industria del balón? Los que saben de esto, economistas, sociólogos y directivos, todos aficionados, discrepan en el diagnóstico, aunque coinciden en la situación: el Noroeste está en fuera de juego.

"¿Hay relación entre el deporte y la economía? Sí y no. Hay que tener en cuenta que el deporte, sobre todo el fútbol, depende de variables muy específicas y aleatorias. En el minuto 97 iba a subir el Levante y al final ascendió a Primera el Alavés", opina Juan Vázquez (Boo, 1952), exrector de la Universidad de Oviedo y Catedrático de Economía Aplicada. Vázquez, reconocido oviedista, es el experto consultado que más claro tiene que existe sin duda alguna una clara vinculación entre el declive del Noroeste y el mal momento deportivo de sus equipos. Volvemos a la línea imaginaria de Bilbao a Sevilla. "Estamos dentro de esa parte de España que se ha quedado más estancada y en el deporte se nota. Habrá muchas razones, pero sin duda tiene que ver con el declive demográfico y el dinamismo económico", dice. El economista refrenda su posición con un ejercicio muy simple. "Si cogemos el PIB (Producto Interior Bruto) de cada zona y hacemos una traslación sobre a cuantos equipos de Primera le correspondería cada comunidad, salvo excepciones, coincide", indica.

A su juicio, se deben tener en cuenta tres claves: dinero, escaso dinamismo económico y poca paciencia con la cantera. "O tenemos recursos propios y lo sabemos explotar o es muy complicado tener éxito. Asturias es atípica: tiene dos equipos en una comunidad muy pequeña. En Asturias, como en parte del Noroeste, fallamos en los marcos de referencia porque tenemos concepciones económicas más tradicionales y locales. Somos analógicos ante un mundo global. Tenemos menos dinamismo y eso se proyecta en la gestión de los equipos. Creo que el fútbol, el deporte más importante, es cada vez más competitivo y crece en importancia económica y financiera. Una característica que tiene el Noroeste es su menor competitividad y eso se nota y acaba arrastrando a los resultados", incide Vázquez, que opina sobre la situación de los principales equipos asturianos, con propiedad y gestión mexicana. "Que se me entienda lo que voy a decir: los nativos somos muy papanatas. Nos creemos que los inversores de fuera van a tener todas las soluciones y no tiene por qué ser así. Nos arrodillamos a su paso. Los grupos que ahora gestionan el Sporting y el Oviedo han triunfado en sus lugares, pero los marcos de referencia no son los mismos", remata el economista.

Plácido Rodríguez (Valdelageve, Salamanca, 1953), catedrático de la escuela universitaria en el departamento de Economía de la Universidad de Oviedo y expresidente del Sporting (1989-1992) en una época de añoranza, con el equipo en la UEFA, no coincide con su colega Vázquez en las causas de la crisis. "El Noroeste pierde peso específico, sobre todo en el fútbol, eso es una realidad. El Dépor está como está, el Sporting y el Oviedo tienen cada vez más complicado subir... Provoca un cierto desánimo y desilusión, pero no se puede echar la culpa absoluta a un factor económico. Por ejemplo: no tiene nada que ver la falta de comunicaciones con la situación deportiva. Que la gestión sea exitosa depende más bien de la ola, que ahora es mala. Lo que tenemos aquí, que son el Oviedo y el Sporting, preocupan en los últimos años por su gestión", opina el expresidente rojiblanco, que además incide en separar el fútbol del resto de deportes. "¿Cuándo tuvo Asturias un equipo como el Telecable (hockey)? Hay que matizar mucho, porque hay deportes minoritarios en los que estamos bien". Rodríguez vuelve al fútbol, su terreno. Como la política, dice, son ciclos.

"Hay rachas y, además, desde que empezó el control económico de LaLiga, ya no hay clubes en quiebra. Está el caso del Málaga, que tiene un gran desarrollo económico y ha perdido su sitio en el fútbol profesional. Yo tengo una teoría desde hace tiempo: si las cosas se hacen bien la pelota entra, y si no puede irse al córner. Lo importante es la gestión", insiste Rodríguez.

Los factores, se ha visto, son amplios, pero la realidad tozuda. Un gran pastel de España se está quedando atrás. Y eso que su peso sigue siendo para tener en cuenta: 8,7 % del PIB nacional, el 9,7% del tejido empresarial español, el 9,3% del empleo... En el otro lado de la balanza está la pérdida de población y el envejecimiento. El 28% de la población de estos territorios tiene más de 65 años. A todo ello se suma una pérdida gradual de influencia del Noroeste, que de un tiempo a esta parte intenta sumar fuerzas políticas y empresariales en un frente común para no perder importancia.

David M. Rivas, autor de la frase del inicio, lleva años observando este fenómeno del declive demográfico que tiene su reflejo en el fútbol. "Si cogemos la clasificación de Primera División de los años sesenta para aquí vemos el cambio total. En los años ochenta empieza la crisis industrial y caen también varios equipos del Norte. En el mejor de los casos, pasaron a ser conjuntos ascensores, salvo algún caso. Luego llegó el boom de los servicios y la construcción: aparece el Villarreal, se hunde el Cádiz, resurge el Málaga… Y, coincidiendo con la época en la que había mucho dinero en Galicia, había tres equipos en Primera. Todo eso decae en la actualidad y por supuesto que guarda relación", opina el economista, en una terraza delante de El Molinón.

En su análisis, hay una clave que explica la situación: el globalismo. "En el pasado el capital era local y ahora es internacional. Cuando te compra un capital externo cambia todo. Por ejemplo, los jeques tienen mucho interés en blanquear su imagen a través del fútbol y meten mucho dinero. Luego hay otros inversores, como podría ser el caso del Oviedo y del Sporting, que quieren rentabilidad y hacer negocio, pero lleva tiempo. Cada comportamiento es diferente y tampoco conviene sacar conclusiones. Lo que tengo claro es que no es casualidad la situación económica respecto a la deportiva y estoy convencido de que veremos muchos cambios importantes. Tenemos el ejemplo del ‘fenómeno Villarreal’ de Roig, que es curiosísimo. Se nutre de capital local a través de Mercadona, vinculado a empresas de la comunidad valenciana y en mi opinión es eso lo que está arruinando al Valencia", concluye.

Rodolfo Gutiérrez Palacios (1952, Puente de Villarente, León), catedrático de Sociología de la Universidad de Oviedo, aporta a su vez otra visión que tiene más que ver con la pérdida de optimismo que con la economía. "La moral de una comunidad refuerza sus vínculos. El Athletic de Bilbao, por ejemplo, tiene una base social muy sólida que se mantiene". Según Gutiérrez, la globalización cambia todo. "El deporte se acerca más a lo que conocemos como industria del entretenimiento y así se configura. Ya no dependen tanto de las instituciones propias o del apoyo local, son empresas. Por eso la gestión es la que marca la diferencia, aunque puede coincidir el factor geográfico. Es obvio que las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, consolidan su posición, pero más que con el territorio los malos resultados creo que tienen que ver con una mala gestión", indica.

Hubo un asturiano trotamundos que fue de aquí para allá y que, cosas del destino, conoce perfectamente las interioridades del Celta, el único club del Noroeste que está en la élite del fútbol.

Sabino López (Vegadeo, 1984), fue presidente del Oviedo y también director general del Celta a principios de los 2000. Para él, la crisis del Noroeste tiene consecuencias en el deporte. Sobre todo, en el hecho sumirse en una gran depresión. "Esta semana salió el calendario de Primera División y el de Segunda no. Esos equipos van a estar en la actualidad, en los medios, y por consiguiente se hablará de esas ciudades. El Noroeste está ahora aislado, en fútbol, en economía y también mediáticamente. El fútbol, como la vida, son ciclos, pero nada es casualidad porque la economía siempre va unida al resto. Lo que sucede es que el fútbol tiene una peculiaridad: gestionas dinero de una empresa y también sentimientos, que es lo que les importa a los aficionados. Ahora, los sentimientos de los equipos del Noroeste están bajo mínimos", cree el abogado.

El baloncesto aguanta. La salud de los equipos de baloncesto que forman parte del Noroeste resiste. Hoy y ahora, hay tres equipos en la máxima categoría, la ACB: Obradoiro, Breogán y Palencia, que acaba de ascender. No hay ningún representante asturiano y quedan ya lejanos los tiempos del Gijón Baloncesto. Ahora, el equipo más importante es el Oviedo Baloncesto, que está en LEB Oro. ¿Qué relación tiene el desarrollo de este deporte con la crisis económica y territorial? "Llevo años teniendo una sensación: en los años del boom del ladrillo, sobre todo en la zona del Levante, aparecía un equipo cada quince días. Era una locura. Pero noté de la misma manera el efecto contrario en la crisis de 2008. Creo que en el Noroeste puede que haya proyectos más sólidos, que aguantan", asegura Héctor Galán, director general del Oviedo Baloncesto, que avisa: "El deporte responde a pocas normas". Y así es, aunque el mapa no engaña, con el Noroeste en fuera de juego.