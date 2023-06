Villaviciosa de Odón ha puesto el punto final a la temporada 2022/2023 del Judo Club Avilés y lo ha hecho de la forma más amarga: sin premio para las chicas ni tampoco para los chicos. El equipo femenino aspiraba a estar en Primera División el próximo año y, aunque las cosas no empezaron mal con la victoria ante Judo Club Getafe y una derrota ante Judo Sport Valdemoro, en la repesca dijeron adiós al play-off ante Torrejón. "Nos queda un mal sabor de boca porque, aunque sabíamos que había equipos fuertes como Judo Sport Valdemoro que ha ascendido, quizá en la repesca podíamos haber avanzado más", apuntó la capitana Elisa Fernández. Pese al golpe, la avilesina señaló que "toca trabajar aspectos a mejorar de cara a la próxima temporada porque, aunque somos un equipo muy joven, hemos demostrado a lo largo de la Liga que podemos dar la cara y estar en la pelea". El entrenador de las chicas, Carlos Fernández, definió el play-off como un "querer y no poder" y puso el foco en la derrota cosechada en la lucha por la repesca. "No podemos perder ese combate, no estuvimos nada bien, incluso no llegamos a meternos en los combates", sentenció.