Javier Vidales más que hablar dibuja ideas, construye metáforas y relata la construcción de un equipo, en este caso el Avilés, con una pasión que lo abarca todo, desde la primera plantilla hasta la cantera, pasando por los trabajadores del club y sin olvidarse de los aficionados, auténtico motoro del proyecto que el presidente, Diego Baeza, está poniendo en marcha.

Precisamente Baeza fue el encargado de hacer de maestro de ceremonias de Javier Vidales, al que definió como "una institución" y una persona "con unos conocimientos futbolísticos que abruman". El presidente del club aseguró estar "con la ilusión renovada" y, por eso, dijo, "que mejor que empezar por el que va a ser pieza importantísima del club".

Vidales, por su parte, se mostró agradecido: "Gracias por haber contado conmigo, estoy muy contento, qué mejor que trabajar con alguien joven, pero con mucha vida y con unas ganas enormes de llegar a la excelencia". En cuanto a las razones por las que Baeza le escogió, aventuró que "se le ocurriría mi nombre porque me tenía localizado en su mente, pero sobre todo también a lo mejor por entender que todo eso que fuiste recogiendo en el camino puede servir para ayudar a lo que él ya tiene montado aquí".

Una de las ideas que más veces repitió Vidales es la de llevar al Avilés al fútbol profesiona: "Nuestro objetivo es con el tiempo y con el trabajo que se está haciendo desde hace tiempo poner al equipo en un escenario profesional de verdad". También habló de seguir "recuperando señas de identidad que si estuvieron un día tenemos que recuperarles, eso no se pudo morir de repente". En concreto, Vidales se refería a la cantidad de jugadores que salieron de la comarca avilesina: "Si está comarca dio futbolistas para el mejor Sporting y para el mejor Oviedo, a través del Avilés, a través del Ensidesa en su momento, eso tenemos que recuperarlo".

Lo primero, eso sí, es confeccionar la plantilla para intentar lograr el ascenso la próxima campaña a Primera Federación: "Ahora estoy centrado en el tema del equipo, de la plantilla". Eso sí, a continuación, empezara a trabajar en otros aspectos, como el mencionado de la cantera: "Cuando esté todo localizado no me voy a olvidar de algo que es prioritario para que el Avilés no sea un equipo de Segunda B, para que sea un club como Diego Baeza piensa, si no no hubiera buscado recursos para hacer una ciudad deportiva".

En cuanto a lo que se vivió la pasada temporada en Avilés con el equipo, Vidales destacó que "más que quedarme con el último día me quedo con la evolución, el proceso no es solo en el terreno de juego, para que se dé ahí se tiene que dar fuera; venir en septiembre, ver cómo estaba el campo, te vas dando cuenta que semana a semana va viniendo un poco más de gente, la gente ve que están pasando cosas diferentes, se lo van diciendo unos a otros, se genera ilusión, esperanza..,". Cosas que a Vidales le llegan a emocionar: "Pareces un niño, has llegado a un sitio donde hay energía".

Más en concreto, Vidales relata los pasos que va a seguir a partir de ahora: "Mi primera parte del proceso es conocer muy bien la interioridad del club, conocer bien la situación contractual de cada jugador, el sentir del entrenador, que es el que ha tenido el termómetro metido en cada momento del equipo". Para eso tiene que llenarse "de información para tomar las mejores decisiones, a través de los pilares que tenemos intentar que valoren al Avilés no como un equipo ni de Primera ni de Segunda Federación, sino como a un club que quiere estar en el fútbol profesional, intentar que vean esa situación; que los que han estado elijan al Avilés no por la categoría que tiene sino por lo que significa estar en un club que está creciendo. Y ellos lo han sentido", añadía.

Vidales también tiene la voluntad de que los jugadores interesantes se queden más tiempo: "Intentar solucionar este tema de renovaciones y a partir de ahí ir incrustando jugadores que puedan rendir hoy pero que puedan permanencer mañana; porque el objetivo es que el Avilés sea un equipo profesional, y para eso no podemos estar con jugadores que cada mes de mayo estás temblando. Para eso hay que hacer contratos más largos y que la dirección deportiva no tenga dolores de cabeza para tener 14 jugadores".

Eso sí, en cuanto a la confección de la plantilla, se marcó un mes para tenerla lista. "Vamos a intentar caminar lo antes posible, lo que no me apetecería nada alargar la confección de la plantilla más de un mes y vamos a intentar que para el año podamos hablar de que de los 22 tenemos 15 ó 16 jugadores que el Avilés quiere para cualquier categoría, porque el futbolista bueno vale para cualquier categoría".

Al único jugador que mencionó, como ejemplo de eso que quiere conseguir de cara a las siguientes temporada, fue Mayorga: "Mayorga, por ejemplo, que Mayorga sea nuestro". En cuanto a las renovación, aseguró que "vamos a intentar por todos los medios convencerles". También aseguró tener "muchísima confianza en el jugador asturiano" y el objetivo de que en un tiempo puedan salir jugadores de la propia cantera: "En nuestra propia factoría, vamos a intentar por todos los medios darle cariño a nuestra cantera, ahora a lo mejor no estamos para llevar jguadores al primer equipo pero queeremos que surja en el menor tiempo posible".

Baeza le cierra la puerta a Álex Arias

El presidente, para cerrar, confesó que hay pocas posibilidades de que Álex Arias fiche por el Avilés: "Alex es un jugador que se ha intentado fichar tres veces y en tres ocasiones nos ha rechazado, eso no quiere decir que no sea un jugador interesante para nuestra plantilla, no cabe duda de que es un jugadorazo, pero a mi me costaría firmarlo, no te voy a decir otra cosa. Sí que se nos ha ofrecido este año, pero es complicado porque si no ha creído en el proyecto que le hemos vendido en los dos últimos años y medio es difícil ponerlo ahora en nuestro club".