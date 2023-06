La tenista ovetense Eugenia Menéndez cae en la final del Campeonato de España sub-16 tras hacer un gran torneo

Eugenia Menéndez es subcampeona de España de tenis en categoría sub-16 tras caer en la final disputada en Vic (Barcelona) en tres sets (6-1, 4-6 y 6-2) ante la favorita número 1 del torneo, la alicantina Charo Esquiva. La tenista ovetense, que llegaba como séptima favorita, ha completado un torneo espectacular, dejando fuera en las semifinales a la segunda favorita, la catalana María Teixidó, en un partido de casi cuatro horas.

A pesar de todo, la jugadora del Club de Tenis de Oviedo se lamentaba por la derrota. "Me da mucha rabia y pena, pero bueno, sé que llegar a la final está bien", explicaba mientras esperaba el avión de regreso a Asturias. Ella era consciente de la dificultad, pero había preparado bien el partido y tenía la esperanza de dar la campanada. "Ella era la favorita, sabía que iba a ser duro, empecé un poco nerviosa y fallé bastante en el primer set, en el segundo fui entrando en el partido, tuve las cosas más claras, hice lo planeado y en el tercero ella me sacó ventaja y hubo un juego muy largo que me terminó ganando y ya era demasiada la ventaja que tenía", analizaba sobre el duelo.

La asturiana quiere aprovechar bien el verano para jugar torneos y seguir creciendo como tenista. Entre esos torneos está el campeonato de España junior, que juega a pesar de ser una categoría por encima por haberlo ganado en Asturias. Reconoce que su evolución es buena, aunque no se conforma. "Me gustaría que fuera mejor, tengo que seguir trabajando", comenta. Una evolución nada sencilla para una chica que acaba de acabar 4.º de la ESO. "Este año ha sido el primero que he hecho el colegio on-line, eso me ha dado aire, puedo entrenar por la mañana, aunque por la tarde voy a una academia para los estudios, también me facilita viajar", apunta.

La mayor parte de los entrenamientos los realiza en el Club de Tenis de Oviedo, club que le ayuda "económicamente y dejándome las pistas", aunque en función de la climatología se entrena a veces en La Morgal y, en menor medida, en Turón. Eugenia se describe como una jugadora cuyo "mejor golpe es la derecha, aguanto los puntos largos, prefiero la tierra batida y trabajarme los puntos".