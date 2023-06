Otro exinternacional para el Unión Financiera Balonmano Base Oviedo: "Sueño con subir y jugar en Asobal con un club al que tengo tanto cariño"

Víctor Alonso (Gijón, 1990) ha visto lo bueno y lo malo del balonmano, ha jugado con la selección española, ha estado en equipos de cinco países diferentes y aún le queda cuerda para rato, pero quiere seguir jugando en casa, en Asturias, cerca de familia y amigos, y ha elegido para hacerlo el Unión Financiera Base Oviedo, de División de Honor Plata, equipo en el que ya estuvo durante un corto periodo hace más de una década.

–¿Está contento por volver a Asturias?

–Llevaba años queriendo volver, pero por circunstancias no había podido. Cuando el Base estaba en la tercera categoría era más difícil, pero tampoco podía estar esperando a que llegara a Asobal.

–¿Confía en este proyecto?

–Lo están haciendo todo bien, conozco a Caco (Heriberto Fernández, director deportivo del club) y a Pepe (Rionda, presidente) y sé que hacen las cosas bien. Hay tantos clubes que dejan a deber dinero… pero aquí sabes que no vas a ganar una burrada pero que lo que prometen lo cumplen.

–¿Cómo es regresar después de tantos años fuera?

–Llevaba 16 años fuera de Asturias y tenía ganas de volver. Mis hijas ya están en el colegio y se dieron las cosas, quería tener a la familia cerca, se juntó todo. Fuera no me motivaba nada y quiero disfrutar en casa, que mi familia y amigos puedan venir a verme y también puedan ver a mis hijas.

–¿Qué balance hace de todos esos años fuera?

–Estuve en muchos países, viví cosas buenas y malas, pero me quedo con las buenas. Fue difícil cuando dejaron de contar conmigo en la selección española.

–¿Cómo afrontó esa situación?

–Tenía claro que con Víctor Tomás y Albert Rocas no tenía hueco, pero cuando Víctor Tomás dejó de ir Jordi Ribera (seleccionador) no contó conmigo, todavía no sé la razón, pero me tocó asimilar que llegaban otros, fue difícil mentalmente y tuve un bache.

–¿Qué país le sorprendió más de todos en los que ha jugado?

–El que más Kosovo, que fue sorprendente. Tenía otra imagen de ese país y me trataron fenomenal. Italia, Francia… todo el mundo los conoce y se sabe que ahí se está bien. Pero en Kosovo fui renovando año y año y estuve dos y medio porque estaba muy a gusto.

–Le han tocado vivir épocas complicadas, como su fichaje por el Atlético de Madrid cuando desapareció el equipo.

–Estaba en el Portland San Antonio cuando empezó la crisis, me dejaron salir a Valladolid, Ciudad Real pasó a llamarse Atlético porque no podía pagar a los jugadores y, cuando fiché, tras una semana tuve que buscarme otro lugar. Todo fue por el tema de la crisis de la construcción, a partir de ahí el Barça se quedó solo y ya no tiene con quién competir. Antes se podían dar resultados diferentes, había un nivel muy alto, el mejor sitio para jugar y vivir era España. A día de hoy, la mejor Liga en mi opinión es la francesa. A España le salva la calidad de sus entrenadores, que sacan jugadores.

–¿Qué espera conseguir en el Base Oviedo?

–Hay que tener los pies en la tierra, hemos fichado Carlos (Ruesga), Gamallo… hay otros jugadores que no conozco, pero puede parecer que hay que subir y lo que hay que ser es realistas porque hay buenas plantillas y nuestro camino tiene que ser trabajar e intentar mejorar lo que se hizo la pasada temporada. No hay que escupir hacia arriba. No somos los favoritos, pero vamos a intentar estar ahí. Lo importante es contar con el apoyo de empresas e instituciones, que se unan para apoyar al equipo que ahora mismo es el de Asturias, no solo de Oviedo, para que un día pueda estar en Asobal y que lo haga con unos pilares bien puestos para que no se derrumben.

–¿Se visualiza jugando con el Base en Asobal?

–Soy ambicioso y en absoluto conformista, mi objetivo es subir a Asobal, pero eso no lo hace un jugador, lo hace la dinámica de un equipo y de un vestuario. Me dicen que hay muy buen grupo, y eso es muy importante. Por supuesto que sueño con subir a un club al que le tengo tanto cariño. Mi objetivo es subir y que esté yo jugando.